Среди первых леди, которые были в течение 30 лет независимой Украины, Елена Зеленская наиболее активно работает со стилистом. Для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и уместно, супруга президента касательно одежды и обуви советуется с профессионалом.

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Часто Елена появляется на публике в кроссовках, что придает ее аутфиту современности. Какие наряды она совмещала с этой обувью за 2 года в статусе первой леди – смотрите на Showbiz 24.

Образы Елены Зеленская с кроссовками

  • Во Франции Зеленская посещала Национальный центр искусств и культуры Жоржа Помпиду. Тогда встретилась с его представителями в темно-синем комбинезоне.

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  • Во время официального приезда в Берлин Елена имела возможность ознакомиться с архитектурой города. В желтом штанному костюме она посетила несколько достопримечательностей столицы Германии.

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  • Одним из самых обсуждаемых стал визит Елены Зеленской в Версаль. Она приехала в памятник культурного наследия ЮНЕСКО в кроссовках французского бренда Veja. Тогда многие пользователи сети осудили ее за спортивный стиль. Однако она не жалеет, что выбрала именно эту обувь, так как бренд продвигает экологичность и сознательное потребление. Также Елена позировала в черных прямых брюках и сером тренче.

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