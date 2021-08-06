Среди первых леди, которые были в течение 30 лет независимой Украины, Елена Зеленская наиболее активно работает со стилистом. Для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и уместно, супруга президента касательно одежды и обуви советуется с профессионалом.

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Часто Елена появляется на публике в кроссовках, что придает ее аутфиту современности. Какие наряды она совмещала с этой обувью за 2 года в статусе первой леди – смотрите на Showbiz 24.

Образы Елены Зеленская с кроссовками

В коричневом костюме и белых кроссовках первая леди Украины позировала на улицах Брюсселя. Это был первый зарубежный визит Елены Зеленской в статусе жены президента.

Во Франции Зеленская посещала Национальный центр искусств и культуры Жоржа Помпиду. Тогда встретилась с его представителями в темно-синем комбинезоне.

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Во время официального приезда в Берлин Елена имела возможность ознакомиться с архитектурой города. В желтом штанному костюме она посетила несколько достопримечательностей столицы Германии.

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В черном полосатом пиджаке и широких брюках первая леди вместе с кулинарным экспертом и общественным активистом была в нескольких киевских школах.

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Президентская чета побывала с официальной поездкой в Великобритании. Зеленские не только встретились с герцогами Кембриджскими, но и прогулялись по улочкам Лондона. В бежевом тренче первая леди Украины сфотографировалась на фоне Виндзорского замка.

Одним из самых обсуждаемых стал визит Елены Зеленской в Версаль. Она приехала в памятник культурного наследия ЮНЕСКО в кроссовках французского бренда Veja. Тогда многие пользователи сети осудили ее за спортивный стиль. Однако она не жалеет, что выбрала именно эту обувь, так как бренд продвигает экологичность и сознательное потребление. Также Елена позировала в черных прямых брюках и сером тренче.

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На втором заседании Совета безбарьерности первая леди была в костюме шоколадного цвета с удлиненным oversize пиджаком.

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На украинский остров Хортица Зеленская приезжала в черном костюме с укороченными брюками.

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