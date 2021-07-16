Певицы стали первыми выпускницами Monatik Corporation. Экс-продюсер Lida Lee и Nino Basilaya признался, что они быстро повзрослели, стали самостоятельными и профессиональными, поэтому готовы к большему, чем продюсерские проекты.

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Отныне Lida Lee и Nino Basilaya – самостоятельные артисты, музыку которых жду с нетерпением всегда! Вы выпускаетесь из нашей компании победителями, популярными артистками, успешными и желанными музыкантами,

– заявил Монатик.

Он добавил, что за год сотрудничества с Monatik Corporation Lida Lee и Nino Basilaya получили опыт, о котором мечтают многие артисты:

отсняли по две видеоработы с голливудским режиссером Таней Муиньо – клипы на песни "Достопримечательность", "Пойми", "Словно цветы", "Полетели";

выступали на стадионах и масштабных концертных площадках;

появлялись на обложках глянца;

имели рекламные контракты и коллаборации с люксовыми брендами.

"Отношения продюсер-артист рано или поздно заканчиваются. В нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря. По-прежнему буду за вас переживать, гордиться, радоваться вашим новым успехам и достижениям", – признался Монатик.

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Как Lida Lee и Nino Basilaya отреагировали на завершение сотрудничества с Монатиком

На личной странице в инстаграме Lida Lee написала, что нет ощущения, будто сдавала экзамены экстерном. Она публично поблагодарила Монатика, его жену Ирину и всю команду Monatik Corporation.

Благодарна всем сердцем за вашу веру, поддержку и за все, что вы для меня сделали! Я много лет мечтала быть именно в этой команде и творить с такими людьми,

– призналась Lida Lee.

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В то же время Nino Basilaya в своем инстаграм-профиле сначала поблагодарила наставников, а потом призналась, что волнуется перед стартом сольной карьеры.

"Не могла подумать, что через год после подписания контракта вы скажете мне, что я готова дальше идти сама как сольный артист. Возможно, так будет лучше, а возможно, рано. Посмотрим", – написала Nino.

Стоит добавить, что за последний год Lida Lee и Nino Basilaya успели засветиться в шоу-бизе, ведь старт их сольных карьер поразил звезд первого эшелона: Владимира Дантеса, Надю Дорофееву, Славу Демина, Владимира Остапчука, модельера Ивана Фролова и других.