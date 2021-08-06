Елена Зеленская поделилась, что уже привыкла к публичности за время президентства мужа, но она старается оставлять вокруг себя пространство, которое старается оберегать – личную жизнь, семью и детей. Она призналась, что ее часто угнетают ограничения, которые накладывает статус первой леди, впрочем, она к этому относится по-философски.

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Часто думают, что у первых леди очень много полномочий. На самом деле ограничений гораздо больше. Это и дресс-код, и охрана, и обязательные протокольные встречи. Не нравится, наверное, то, что ты не можешь быть спонтанной, например, поехать с подружками на концерт. Но к этой несвободе я отношусь философски. Теперь это часть моего образа жизни,

– объяснила жена президента.

В то же время Елена Зеленская делится, что даже весомый статус не предусматривает четких полномочий и обязанностей, поскольку в мире первые леди до сих пор не имеют официального статуса. Даже если они являются влиятельными фигурами в гуманитарных и социальных процессах.

"У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы притягиваем внимание, наш голос слышен. Есть замечательный пример – Элеонора Рузвельт. Первая леди, которая в свое время инициировала написание первого в мире документа по правам человека после Второй мировой войны. Это главный документ ООН – Общая декларация прав человека. Это ярко подтверждает то, что деятельность первых леди существует и бывает очень влиятельной", – комментирует первая леди.



Первая леди Украины Елена Зеленская / Фото "Фокус"

"Нет, спасибо", – Зеленская о политической карьере

Что касается будущей политической карьеры, то она твердо ответила: "Я — нет. Откровенно нет, спасибо", засмеявшись. Но на вопрос, планирует ли она продолжать свои инициативы, если каденция мужа закончится, она призналась, что хотела бы, но не знает, будут ли ее слушать без теперешнего статуса.

"Я бы хотела, но надо понять мои будущие возможности. Сейчас мне легче поддерживать контакты с органами власти, потому что я жена президента. Не уверена, что смогу делать это в будущем, потому что будут другие первая леди или джентльмен, и представителям власти будет с кем общаться. Все же я надеюсь, что успею что-то сделать за эти два с половиной года, что остались. Время летит, я уже вижу, что не успеваю, и нужно бежать быстрее", – подытожила женщина.