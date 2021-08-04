Правда, своими доходами среди представителей шоу-бизнеса Рианна уступает лишь знаменитой ведущей Опре Уинфри, состояние которой оценивает в 2,7 миллиарда долларов. Впрочем, звание самой богатой певицы в мире – за ней.

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Как сообщают в издании, основная часть прибыли артистки приходится вовсе не на ее музыкальное достояние, а на косметический бренд Fenty Beauty – около 1,4 миллиарда долларов. Остальную часть заработка Рианна получила благодаря бренду белья Savage x Fenty. Остальную прибыль ей принесла музыкальная и актерская деятельность.

Музыкой звезда не занимается около 5 лет, за исключением некоторых коллабораций. Фанаты часто в сети обсуждали то, что Рианне гораздо выгоднее заниматься бизнесом, чем музыкой во время пандемии. Стоит отдать должное, что Рианна немало средств отдает на благотворительность.

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Что известно о брендах Fenty Beauty и Savage x Fenty

Свой косметический бренд звезда запустила в 2017 году. Это – совместное предприятие с французским холдингом LVMH, которым руководит самый богатый бизнесмен Европы Бернар Арно . Он находится третьим в списке самых богатых миллиардеров мира. Бренд является абсолютно инклюзивным: он выпускает самые разнообразные оттенки продукции для покупателей.

. Он находится третьим в списке самых богатых миллиардеров мира. Бренд является абсолютно инклюзивным: он выпускает самые разнообразные оттенки продукции для покупателей. Что касается Savage x Fenty, то его Рианна запустила в 2018 году. Как и с косметическим брендом, компания выпускает большой спектр размеров для женского тела, а также создает рекламные кампейн с участием женщин с любым цветом кожи, ориентацией или параметрами фигуры. Такой подход положительно влияет на общую прибыль бренда. Рианна также сама часто становится лицом новых коллекций белья.

Стоит добавить, что подобным успехом в 2021 году отметилась американская блогерша Ким Кардашян. Кроме доли прибыли в реалити-шоу "Семейство Кардашян", она получает деньги из бренда домашней одежды и белья SKIMS, а также бренда косметики KKW BEAUTY. Forbes оценивает ее состояние в 1 миллиард долларов.