Тернопольский фестиваль "Файне місто" начался 28 июля и завершился 1 августа. За это время на его сцене выступило немало разнообразных групп. Чтобы разделить их по жанрам или типам, на фестивале было несколько площадок.

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31 июля на площадке Dark Stage выступила польская блэк-метал группа Batushka (Батюшка). Члены коллектива одеваются в рясы (похожи на священнические) черного цвета, а также используют в своих перформансах элементы церковных литургических обрядов.

Интересно, что на фейсбук-странице фестиваля "Файне місто" удалили сообщение с фотографиями с выступления группы. Вероятно, из-за жалоб и критики.

Группа выпустила только 2 альбома – "Литургия" и "Панихида". Их концерты часто отменяют из-за возмущения христиан и религиозных организаций.

Реакция сети

На фестиваль "Файне місто" свалилась волна критики в связи с выступлением коллектива. Об этом высказался священник из Тернополя Роман Демуш, который активно ведет блог в социальных сетях, назвав событие "богохульством и нарушением прав чувств верных христиан". Также сообщение опубликовала жена священника Андрея Цяпути. Она обратилась к мэру Тернополя.

Долго ли еще будут такие откровенно богохульные и сатанинские вещи возле кладбища? Возможно, стоит поднимать вопрос о смене локации для этого фестиваля? (Возле Тернополя есть много полей). Возможно, стоит контролировать, какие группы будут выступать и с какой программой?

– написала Мария Цяпута.

Пользователи фейсбука также не остаются в стороне. Под фото выступления польской группы есть множество комментариев с критикой фестиваля:

"Это ужас";

"Типичная черта сатанизма – осквернение достижений другой культуры, своего создать не могут. А на фото просто святотатство. Использование символов без понимания их содержания – это даже на античность не тянет – какой-то первобытный дикий мир. Опустились...";

"Какая гадость. Организаторы, к вам очень много вопросов. Тернополь – это город, где любят музыку и искусство, где приветливые и гостеприимные для всех люди. Но прежде всего – это христианский город, где любят Бога и не дадут вам Его поносить!";

"Людям крыша едет";

"А почему не пригласить украинских певцов? Неужели хуже этих клоунов?";

"Фестиваль сатанистов по попустительству городских властей";

"Ужас! Позор! Полная деградация".

Правда, есть и те, кто благосклонно относится к творчеству группы Batushka:

"Это было прекрасно, а дождь только добавил колорита. И даже то, что промок до нитки, не испортило впечатления";

"Смотрите, как верующие чуть не клянут. Что, в принципе, и удивительно, ведь христианство говорит любить и уважать всех. Batushka и всех присутствующих на Dark Stage";

"Было круто".

Редакция Showbiz 24 уже обратилась за комментарием к организаторам фестиваля "Файне місто" в Тернополе относительно выступления блэк-метал группы Batushka. Пока мы не получили ответа.