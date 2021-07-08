MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) поделилась печальной новостью на личной странице в инстаграме. Ей приходится быть без любимого, что изрядно огорчает.

Читайте также MamaRika откровенно рассказала об угрозе выкидыша и бегстве из больницы

Беременная MamaRika в больнице

Будущая мама поделилась, что ее оставили в стационаре. Она решила не углубляться в подробности, все равно не весело находиться там. Чтобы не навредить малышу, девушку госпитализировали. Однако причину пребывания в клинике Анастасия так и не рассекретила.

Звезда призналась, что не знает, сколько времени проведет в стационаре. Позже пообещала рассказать свои впечатления от государственной больницы, однако пока не все так плохо, как ей казалось.

У артистки началась тридцать пятая неделя беременности, однако отмечать особый день она вынуждена на больничной койке, а не дома с мужем.

Жаль, что тридцать пятую неделю я праздную в больнице. В роддом Сергея не пускают, потому что такие правила. И в палате я сама. Только я и капельница,

– рассказала MamaRika.

Сергей Середа всячески поддерживает возлюбленную. Чтобы немного развеселить ее, он привез в больницу фрукты. Певица не скрывает, что очень скучает по мужу.

И хотя сейчас я очень раздражена и не могу принять тот факт, что все идет не по плану. Хотя вывела тебя и всех вокруг, но ненавижу все эти глупые правила и рамки! Жаль, что тебя нельзя замаскировать под роженицу и положить рядом со мной,

– написала MamaRika.

Добавим, недавно артистка рассекретила пол малыша. Супруги ожидают рождения мальчика. Звезда призналась, что она и муж узнали об этом еще после первой УЗИ.