В конце января этого года MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) вместе с мужем Сергеем Середой переехала из Киева в Одессу. Уже тогда фанаты предполагали, что певица сбежала из суетливой столицы из-за беременности, однако пара заявляла – только работает над этим. Как выяснилось теперь, артистка и впрямь была беременна.

Важно MamaRika беременна первенцем: чувственное фото с мужем

MamaRika и Сергей Середа "старались целых четыре месяца". Лишь тогда, когда супруги перестали надеяться, все удалось. Сначала певица не обращала внимание на то, что ее женский цикл немного сбился, а затем все же сделала тест на беременность. Правда, две полоски появились на нем лишь через полчаса, поэтому звезда сделала еще четыре попытки. Когда все они показали положительный результат, сомнений у пары не осталось.

Мы оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет такой, как раньше! Описать словами эти эмоции невозможно – это пик счастья нашей семьи, и большая благодарность Богу за то, что услышал наши молитвы,

– эмоционально написала певица.

Трогательное сообщение MamaRika дополнила забавным фото с мужем, которое сделала только узнав о беременности. Они оба показывают на камеру тесты с двумя полосками.



Беременная MamaRika с мужем / Фото из инстаграма певицы

Стоит увидеть MamaRika показала беременный животик в трендовых платьях: стильные фото

MamaRika порадовала фанатов еще одной чувственной публикацией. Она опубликовала видео, снятое на седьмом месяце беременности. На нем артистка предстала в белье и расстегнутой рубашке, засветив большой живот. Рядом с ней был муж Сергей, который демонстрировал нежность к беременной жене. Похоже, теперь ссоры и кризисы в отношениях позади.

Теперь каждый новый день встречаем втроем + Рокки,

– написала звезда, вспомнив о домашнем любимце.