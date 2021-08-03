Представители фестиваля соглашаются, что сложившаяся ситуация достаточно неприятная, но они "не ставили целью оскорбить чувства верующих, приглашая данного артиста", а также "не стремились оскорбить чьи-то чувства или веру, а наоборот создать атмосферу, где каждый будет чувствовать себя комфортно и свободно".

К слову "Пропаганда богохульства и оккультизма": в сети жалуются на фестиваль "Файне місто"

В музыке, как и в кино или театральном искусстве есть разные жанры: мистика, ужасы, мелодрама, комедия, вестерн ... На фестивале "Файне місто" также есть сцены для совершенно разных жанров, и посетители, покупая билет, выбирают сцену и артистов, которые им по душе. Собственно выступление группы "Батюшка" мы расцениваем как жанр "мистика", на которое собралось немало посетителей, как из Украины так и из-за рубежа,

– прокомментировала команда фестиваля.

Представители "Файне місто" добавили, что учтут последствия ситуации и в дальнейшем будут учитывать мнение как посетителей, так и Тернополя при формировании "лайн-апа" с помощью формы-опроса на сайте фестиваля, которую они разместят за неделю.

Почему разгорелся скандал на "Файне місто"

31 июля на фестивале состоялось выступление польской группы Batushka, которая использует в своих перформансах элементы церковных обрядов. Близ Тернополя блэк-метал группа переодевалась в рясы, похожие на те, что носят священники, а также использовала элементы церковных, литургических обрядов. У них есть 2 альбома – "Литургия" и "Панихида".

Некоторые посетители мероприятия и пользователи сети "подняли шум" и осудили выступление, а мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что категорически против проведения антихристианских мероприятий в Тернополе.

Выступление группы Batushka на "Файне місто 2021": видео