Чоловік Євгенії "скочив у гречку"

Попередній тиждень розпочався з доволі пікантних та гучних новин – чоловіка принцеси Євгенії, Джека Бруксбенка, підловили за спільним проведенням часу з трьома моделями. Чоловік плавав на яхті біля берегів Італії разом з трьома красунями. Туди він прибув нібито з робочим візитом як представник бренду текіли Casamigos, що є спонсором благодійного балу Unicef ​​Summer Gala.

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Вразило те, що одна з моделей – Еріка Пелосіні – навіть ходила перед ним топлес, хоча згодом за це вибачилась і пояснила, що в неї просто намокнув купальник і вона вирішила його зняти. За її словами, Джек багато розповідав хорошого про свою дружину та сина Августа. Також вона зазначила, що товаришує з чоловіком багато років і він для неї лише друг.

Втім, такий вчинок засудила громадськість у соцмережах. Сама ж Євгенія або королівська сім'я не коментували інцидент. Зазначимо, що цього року 31-річна принцеса народила від чоловіка сина Августа. З Джеком Бруксбенком вона одружилась у 2018 році.

Скандал з "Файним містом"

Один з найвідоміших фестивалів України "Файне місто" відгримів з 28 липня по 1 серпня. За цей час на різних сценах заходу виступили десятки артистів. Деякі з них викликали особливі питання у громадськості, до прикладу, російські колективи. Втім, у СБУ заявили, що їм дозволили виступати на території України та неподалік Тернополя.

До слова Українці скандували "Путін – х*йло" під час виступу російського гурту у Тернополі: відео

Щодо виступу польського гурту Batushka виникло ще більше суперечок та скандалів. Відомо, що 31 липня колектив виступив на Dark Stage (Темній сцені) з "антихристиянським" перформансом: музиканти одягнулись у ряси як у священників та зробили постановку в стилі похорону. Також під час фестивалю гостям заходу робили "причастя" з водяних пістолетів та "вінчали" немов наречених. Такі дії засудили як гості події та користувачі соціальних мережах, так і мер Тернополя Сергій Надал. Міський голова навіть погрожував закрити фестиваль, якщо подібне надалі продовжуватиметься.

Виступ гурту Batushka на "Файному місті 2021": відео

На ситуацію згодом відреагували організатори "Файного міста". У коментарі 24 каналу вони заявили, що не мали на меті образити почуттях вірян, втім, вони розцінили виступ Batushka як жанр "містика". Аби уникнути подібних конфліктів, організатори пообіцяли розмістити на сайті фестивалю анкету, де фанати зможуть самі обрати, чи хочуть вони бачити на сцені певних музикантів, чи ні.

Нове інтерв'ю Олени Зеленської

Дружина Володимира Зеленського дала велике інтерв'ю одному з українських видань, в якому розповіла про напрацювання на посаді першої леді та плани на майбутнє.

Олена Зеленська заявила, що не планує йти у велику політику, однак спробує продовжувати свої соціальні ініціативи, якщо каденція чоловіка закінчиться через 2,5 роки. За словами першої леді, її влаштовує те, що замість політичного впливу вона має емоційний.

Разом з тим Зеленська впевнена, що хтось з політикинь "обов'язково стане наступною президенткою", адже роль жінок в державному управлінні зростає.

Перша леді розповіла про жарти в "Кварталі 95", де досі працює сценаристкою. Вона переконана – всі політичні жарти були правдивими, а те, що її чоловік став об'єктом нових номерів, цілком нормально.

Олена Зеленська / Фото "Фокус"

Зеленська зізналась, що на початку каденції чоловіка сама досліджувала, як личить одягатися першій леді. Зараз гардероб їй підбирає стиліст. У президентського подружжя він один на двох.

Дружина президента пояснила, що часто з'являється на публіці в кросівках, бо "на підборах довго не погуляєш". Навіть у Версаль вона одягла кросівки. Щоправда, від французького бренду Veja, який виступає за екологічність і свідоме споживання. Його полюбляють навіть представниці королівської родини – Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

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MamaRika стала мамою

Українська співачка MamaRika 2 серпня народила на світ сина від телеведучого Сергія Середи. Хоч пара і живе в Одесі, на пологи вони приїхали у приватну клініку Києва. Відомо, що вони дуже сильно хотіли народити дитину і "старалися цілих чотири місяці". Проте, ці спроби були невдалими. Лише тоді, коли пара припинила сподіватися, все вдалося.

На 35-му тижні вагітності співачка потрапила в лікарню. Деталі госпіталізації невідомі, однак вона перебувала на стаціонарі, щоб не зашкодити малюку. Вже через кілька тижнів вона народила малюка, але їй робили кесарів розтин. Під час пологів Сергій Середа не був присутній разом з дружиною, а чекав поки все станеться за дверима.

Зараз подружжя з малюком ще перебуває у лікарні та реабілітується після операції.

Монатік – більше не продюсер Lida Lee

Український мультиартист останній рік був продюсером своєї беквокалістки Lida Lee. Їхня співпраця почалась незадовго після того, як дівчина спробувала свої сили на "Голосі країни". Окрім цього виконавець був продюсером співачки Nino Basilaya. Але Монатік вирішив відпустити у "сольне плавання" своїх підопічних, оскільки ті "подорослішали".

Між ними залишились певні домовленості щодо попередньої роботи разом, але вони начебто не жорсткі. Зараз артистки хочуть працювати над своєю творчістю самостійно.

Як зізнався через кілька днів Монатік, доленосна розмова відбулась в офісі Monatik Corporation, коли продюсер запропонував: "Може, нам вже варто припинити контракт?". Дівчата не стали заперечувати. Артистки хотіли більше свободи творчості, тому розірвали домовленості з наставником.

Меган Маркл святкувала 40-річчя

Колишня герцогиня Сассекська 4 серпня святкувала ювілей – жінці виповнилось 40 років. Нещодавно вона вдруге стала мамою, народивши донечку Лілібет, тому на день народження залишились вдома разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі, сином Арчі і донькою.

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Втім, у свій день народження Меган зробила цікавий подарунок шанувальникам – вона вперше показала себе після пологів, опублікувавши веселу розмову зі своєю подругою-акторкою Меліссою Маккарті. Там вона показала кілька цікавих деталей:

фотографію донечки і чоловіка на столі, за яким працює;

задувала святковий торт зі свічками;

сміялась з веселощів принца Гаррі, який був за вікном;

показала підвіску, що символізує її дітей.

Ріанна і Різ Візерспун – найбагатші зірки, а Роналду – зірка інстаграму

Минулого тижня провідні компанії підбили підсумки заробітків іноземних знаменитостей. Журнал Forbes порахував статки Ріанни та Різ Візерспун та оголосив їх як найбагатших зірок у своїх галузях:

Ріанна стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі зі статками в 1,7 мільярда доларів;



Різ Візерспун натомість стала найбагатшою акторкою – вона заробила 900 мільйонів доларів за свою кар'єру.

Окрім цього, ресурс Hopper HQ оголосив зірок, які отримують найбільше коштів за рекламу в інстаграмі. На це впливає кількість підписників, частота публікацій та охоплення у мережі. Відтак, у 2021 році рейтинг очолив португальський футболіст Кріштіану Роналду. Зі своїми 295 мільйонами підписників він заробляє 1,6 мільйона доларів за будь-яку рекламну публікацію. У трійку "багатіїв" також увійшов актор Двейн Джонсон та співачка Аріана Гранде.