Как украинские, так и зарубежные звезды попадали в скандалы с представителями прессы. Чаще всего кумиры миллионов раздражались и резко реагировали, когда журналисты нарушали их личные границы. Кто вдребезги разбил микрофон, кто судился, а кто публично стыдил, узнавайте ниже.

Ирина Билык

В феврале 2010 года весь украинский бомонд собрался на благотворительный аукцион в поддержку столичной музыкальной школы. Пока одни знаменитости торговались за эксклюзивные лоты – дизайнерские футболки бренда Aina & Vlada, Ирина Билык поскандалила с ведущей программы "Светская жизнь" Катей Осадчей, передает Plitkar.

Журналистка задала певице провокационный вопрос о гонорарах, которые та получала за участие в концертах в поддержку президентской кампании Юлии Тимошенко. Отвечать Билык не стала. Она яростно вырвала из рук Осадчей микрофон и разбила его вдребезги.

Ирина Билык разбила микрофон Кати Осадчей / Фото Максима Люкова

Стоит добавить, что по случаю 15-летия программы "Светская жизнь" Ирина Билык прокомментировала скандальный инцидент, который произошел больше 10 лет назад. Правда, звезда не вспомнила, из-за чего именно так разозлилась на Катю Осадчую: то ли из-за ревности к Дмитрию Дикусару, который в то время был ее мужем, то ли за провокационные вопросы.

"Ты зарилась на моего Дикусара. Ты всегда сравнивала, на сколько лет я старше своих мужей. Я думала: "Ну и что? Катя, почему ты мне завидуешь", – заявила Ирина Билык.

Тина Кароль

Журналистка Катя Осадчая пощекотала нервы еще одной украинской поп-диве – Тине Кароль. Сейчас звезды дружат и вместе снимаются в рейтинговых телепроектах, однако в начале карьеры певица не была такой благосклонной к ведущей. Все из-за ее провокационных вопросов. Неудивительно, что больше всего разозлил артистку тот, который касался сына Вениамина.

Сейчас мальчик изредка появляется с мамой на телеэкранах и дает интервью. Однако 12 лет назад Тина Кароль тщательно оберегала первенца от посторонних глаз, а от журналистов и подавно. Однако на одном из светских мероприятий Катя Осадчая позволила себе поинтересоваться: "Вениамин будет иудеем?". Тогда певица ничего не ответила, поцеловала ведущую в щечку, ушла и некоторое время не давала интервью.

Спустя больше 10 лет в программе "Светская жизнь" Тина Кароль объяснила свою реакцию на вопрос об обряде обрезания.

Это материнский инстинкт. Как пантера защищает своих детей, так же. У нас как в настоящей украинской семье: дерутся, а потом садятся за стол,

– заявляла Кароль.

Анастасия Приходько

Певица, общественный деятель и недавно многодетная мама Анастасия Приходько – эмоциональная личность. Она экспрессивная и часто резкая в высказываниях, поэтому журналисты неоднократно попадали под горячую руку артистки. Едва ли не самой большой огласки получил скандал Приходько с Яниной Соколовой.

В ноябре 2018 года звезда стала гостьей программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Вполне логично, что ведущая поставила вопрос политических амбиций Анастасии Приходько, которая в то время входила в состав партии "Батькивщина". Так, артистка показала свою некомпетентность, заявив: "Кредиты МВФ Юлии Владимировны были все уплачены в 2012 году".

Анастасия Приходько на "Рандеву с Яниной Соколовой" / Скриншот из видео

Впоследствии в разговор Приходько и Соколовой вмешался возлюбленный певицы Константин, который на тот момент представился "группой поддержки". Пока мужчина обвинял журналистку в манипулятивности, звезда молча сняла микрофон, встала и ушла!

Джастин Бибер

У канадского певца напряженные отношения с прессой. Все началось с тех пор, как он встречался с артисткой Селеной Гомес. Однако папарацци не дают прохода кумиру молодежи и сейчас. В конце марта произошел новый скандал.

Как передает E! на выходе из ресторана The Nice Guy, что в Западном Голливуде, Джастина Бибера и его жену Хейли Болдуин караулили папарацци. Пробравшись к своему автобусу и закрыв дверь, певец неожиданно повернулся и яростно спросил: "Вы, ребята, фотографируете ее под юбкой?". Толпа фотографов все отрицала.

"Мы выходили из заведения, а там по бокам от выхода было нечто похожее на шторы. Я заметила, что кто-то поставил камеру под занавес у самой земли. Я была в очень короткой юбке, поэтому, когда мы сели в машину, я сказала: "Мне кажется, это очень коварный ракурс, и я боюсь, что они могли сфотографировать меня под юбкой". Потому как что еще так можно увидеть?" – поделилась модель в интервью The Early Late Night Show.

Рианна

Горячая американская певица Рианна тоже не относится к числу тех мировых знаменитостей, которые станут прикусывать язык, когда им что-то не нравится. Так, на презентации мужского аромата Rogue Man собственного бренда Rihanna звезда резко ответила журналистам, которые интересовались ее частной жизнью. Светское мероприятие состоялось в 2013 году.

На тот момент Рианна наконец порвала с бойфрендом Крисом Брауном, после того, как в 2009 году он жестоко избил и чуть не задушил ее. Добавим, эпатажного артиста неоднократно обвиняли в насилии над женщинами.

Так, журналистка спросила у знаменитости, какие черты она ценит в мужчинах. На что Рианна тяжело вздохнула и, сдерживая злость, заявила: "Я не ищу мужчину, начнем с этого".

Меган Маркл и принц Гарри

С тех пор, как внук королевы Елизаветы II начал встречаться со звездой телесериала "Форс-мажоры", представители прессы сопровождали его всегда и везде. Супруги судились не с одним британским таблоидом за клевету. Недавно Меган Маркл даже получила хорошую компенсацию после суда с Mail on Sunday и Mail Online – 625 тысяч долларов и почти два миллиона юридических расходов!

Принц Гарри также выиграл суд с упомянутыми изданиями, которые распространяли ложь о его "отстранении от британских вооруженных сил" после "мегзита". Однако самыми громкими были дела против The Sun.

Только в марте этого года стало известно, что по заказу издания The Sun за Меган Маркл следил частный детектив. Он использовал незаконные методы сбора данных, предоставив заказчикам исчерпывающий отчет с телефонами, адресами и номером социального страхования актрисы. Добытая детективом информация касалась и близких Меган.

Неудивительно, что после отхода от королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя британскими изданиями. Ими стали таблоиды The Sun, The Daily Mail, The Mirror и The Express. По словам пары, после переезда в Санта-Барбару, штат Калифорния, они чувствуют себя гораздо комфортнее.

Теперь я могу поднять голову. Я чувствую себя здесь совсем по-другому. То же и с Меган. Она чувствует себя гораздо свободнее,

– делился принц Гарри в сенсационном интервью Опре Уинфри.