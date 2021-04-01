Украинская певица Тина Кароль решила предоставить своему сыну зарубежное образование и отдала его на учебу в Великобританию. Известно, что 12-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона. Сколько стоит певице обучение сына читайте в материале.

Школа, в которой учится сын Тины Кароль, расположена не в самом Лондоне, а на его окраинах, а именно в поселке Формарк, графство Дербишир.

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Известно, что год обучения в престижном британском учебном заведении Repton Preparatory School стоит Тине Кароль около миллиона гривен. Вениамин учится в здании элегантного поместья 1761 года, но в общежитии от школы не живет. Звездная мама хотела, чтобы ее сын все же находился в украинской среде, поэтому поселила его в украинской семье.



Тина Кароль с сыном Вениамином

В школе специальный подход к каждому ученику, который помогает каждому ребенку найти себя и раскрыть скрытые таланты. Дети знакомятся здесь с живописью, учатся в музыкальном отделении, танцуют и занимаются спортом.

Вениамин уже выбрал свое направление, на котором бы хотел учиться – это музыка. Парень играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби. Ранее мальчик рассказывал, что учеба дается ему легко, он нашел друзей и смог легко адаптироваться в чужой стране.