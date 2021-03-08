В воскресенье, 7 марта, на экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри, который уже успело всколыхнуть мировую прессу. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода из британской монархии.

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Тайная свадьба

Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии. Влюбленные обменялись обетами на заднем дворе своего поместья в присутствии архиепископа Кентерберийского. Поэтому в свидетельстве о браке указана дата именно того дня.

Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей,

– поделилась Меган.

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Будущий ребенок супругов

В феврале стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями после выкидыша в прошлом году. В новом интервью супруги признались, что Арчи станет братом для девочки. У них родится дочь. Как говорится в прессе, пополнения стоит ожидать в конце весны.

Мать одного ребенка или двух – это замечательно. Но у нас есть мальчик, а теперь будет девочка. Чего еще можно желать?

– сказал принц.

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Мысли о самоубийстве

Меган Маркл рассказала, что во время первой беременности ее не покидали мысли о самоубийстве. Из-за давления британской прессы она просыпалась среди ночи от непонимания, что делать дальше. Избранница принца Гарри уверяет, что ее критиковали просто за то, что она живет и дышит. Меган было стыдно признаться в суицидальных мыслях мужу, однако она осознавала, если не поделится своими переживаниями, то все же решится покончить с собой.

Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем,

– поделилась Меган Маркл.

Она просила о помощи у представителей Букингемского дворца, однако ей отказали. Дело в том, что обращение к психологу могло получить огласку и навредить имиджу монаршей семьи, ведь у них существует устоявшееся мнение, что все, через что ей пришлось пройти, обычный процесс. В депрессивном состоянии Меган Маркл появлялась и на официальных мероприятиях, улыбалась и выполняла свою работу, однако тогда пара просто старалась держаться.

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По словам принца Гарри, он тоже "пережил очень темный период" вместе с женой, однако даже не обращался за помощью к семье, так как был уверен, что с ним "не стали бы об этом говорить.

"Наверное, мне было стыдно признаться им. Я не знал, разделят ли они мои мысли и чувства. Это среда засасывает, что со многими из них и произошло", – высказался внук королевы Елизаветы II.

Расизм в королевской семье

Меган Маркл призналась, что накануне рождения первенца принца Арчи в королевской семье не утихали разговоры, насколько темной будет его кожа, как это будет выглядеть и что это значит. Она отказалась называть конкретные имена, однако отметила, что такие беседы происходили между Гарри и членами семьи.

Когда я была беременна, кроме разговоров о титуле и охране, обсуждали еще и цвет его кожи. Беспокоило, насколько темной она будет после рождения. Это мне передал Гарри. Несколько разговоров семья вела с ним,

– рассказала Меган Маркл.

Что касается титулов и охраны, то дворец решил лишить Арчи звания принца и не выделять ему охрану, которая есть у каждого члена монаршей семьи. Традиции и протокол изменили только для потомка Меган и Гарри.

"Это обсуждалось в течение нескольких месяцев, пока я не сказала: "Подождите. Как это работает? Если только титул влияет на уровень его защиты ... Наш сын обязан быть в безопасности. Когда ты внук будущего монарха, то Арчи и наш будущий ребенок автоматически считаются принцем и принцессой. Они не имеют права забирать это", – отметила Меган Маркл.

"У моей семьи было много возможностей показать свою поддержку в вопросе цвета кожи, но за три года никто так ничего и не сказал в нашу защиту. Это было больно ... Я очень горжусь своей женой, она родила ребенка в непростое для нас время. Каждый день я приезжал домой из Лондона и видел, как Меган кормит нашего сына в слезах", – добавил принц Гарри.

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Королевский протокол и этикет

Меган поделилась, что до знакомства с мужем мало знала о британской королевской семье, поэтому была очень наивной. Именно Гарри научил ее делать реверанс. Это произошло за несколько минут до первой встречи с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Она уверена, что тогда сделала слишком глубокий реверанс.

"Я бросила свою карьеру и всю свою жизнь, чтобы быть с ним. Я написала письмо его семье, говорила им, что я в их распоряжении. Но выяснилось, что нет никаких книг и инструкций о том, как быть принцессой: как разговаривать, как ставить ноги. Меня никто ничему не учил, даже гимну, я сама все изучала по ночам с помощью Google", – вспомнила жена Гарри.

Однако после свадьбы Меган Маркл пришлось не только учиться, как делать реверанс, как ставить ноги и как разговаривать, но и отказаться от привычного ритма жизни – вечеров с друзьями, частых появлений на людях, вождения автомобиля. Она постоянно занималась тем, как выглядеть, а не тем, как чувствоватьт себя в данный момент.

"С момента, как я стала частью семьи, я не видела своего паспорта, водительских прав и ключей от машины. И была очень рада получить их, когда мы начали жить самостоятельно", – рассказала Меган.

Меган Маркл о королеве Елизавете II

Меган Маркл хорошо отзывается о Ее Величестве и признается, что она всегда была любезной к ней – дарила драгоценности, приглашала на завтраки и беспокоилась о самочувствии. Она поделилась, что перед первым общим выходом в 2018 году Ее Величество подарила ей жемчужные серьги и ожерелье.

"Королева всегда прекрасно ко мне относилась, мне очень нравилось находиться рядом с ней. Однажды мы ехали в машине. Было холодно, и она накинула одеяло на мои колени. Этот жест сразу напомнил мне мою бабушку, которая всегда была очень приветливой и гостеприимной" , – отметила Меган Маркл.

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Принц Гарри об отношениях с отцом и братом

Гарри считает, что его отец и брат остаются в ловушке системы и не могут уйти, как он. Внук Ее Величества поделился, что принц Чарльз в какой-то момент перестал отвечать на его звонки. Сейчас у них напряженные отношения, но Гарри заверил, что всегда будет любить и уважать отца. Он надеется, что их общение наладится.

Считаю, что в этих отношениях есть, над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в свое время прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Один из моих приоритетов – наладить наши отношения,

– заявил принц Гарри.

Он добавил, что всем сердцем переживает и за принца Уильяма, однако их дороги разошлись. "Я очень люблю Уильяма, он мой брат, и мы вместе пережили настоящий ад. Но мы пошли разными путями. В настоящее время в отношениях пустота. Но время лечит все", – подчеркнул принц Гарри.

Жизнь после "мегзита"

Принц Гарри отметил, что после ухода от монархии они остались без материальной поддержки королевской семьи. Он объяснил, что никогда не планировал заключать контракты с Netflix и Spotify, но не было другого выхода. Тогда он руководствовался только одной мыслью: "Надо заработать денег и нанять охрану, чтобы семья была в безопасности".

Моя семья буквально отрезала меня в материальном плане. Но у меня были средства, которые мне оставила мама. Она как будто предвидела все это, я словно чувствовал ее присутствие во время всего этого процесса,

– поделился принц Гарри.

Он добавил, что сейчас часто общается с королевой Елизаветой II и не прекращает благодарить жену, что она спасла его.

"Это Гарри спас всех, приняв решение, которое спасло мою жизнь и помогло нам всем. У моей истории с принцем счастливый конец. Это лучше, чем любая сказка, которую вы когда-либо читали", – завершила Меган Маркл.