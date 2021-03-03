Жена принца Гарри Меган Маркл уже получила компенсацию за выигранный суд по делу с британскими таблоидами Mail on Sunday и Mail Online. Сейчас ей выплатят 625 тысяч долларов за судебные издержки, которые она понесла в ходе судебных разбирательств.

Высокий суд Лондона 2 марта постановил, что Меган Маркл должны выплатить 625 тысяч долларов, а впоследствии ей оплатят около 90% ее юридических расходов, что составляет около 1,88 миллиона долларов.

К слову Меган Маркл выиграла суд по делу с британским таблоидом

За какое дело боролась Меган Маркл?

Такую бешеную сумму компенсации британские таблоиды выплатят Меган Маркл за дело о раскрытии подробностей в личном письме женщины для ее отца Томаса. Кроме средств, Меган также требует у изданий принести извинения на первых страницах газет и уничтожить все копии ее письма отцу. Пока неизвестно, удовлетворят ли эти просьбы Mail on Sunday и Mail Online. Очередные слушания состоятся в конце апреля или начале мая.

Стоит добавить, что принц Гарри тоже боролся с клеветой в изданиях Mail On Sunday and Mail Online якобы о том, что он отвернулся от британских вооруженных сил, когда отказался от выполнения обязанностей членов королевской семьи. В выигранном деле ему также обещают выплатить денежную компенсацию, которую он обещает направить на благотворительность.