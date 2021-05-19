32-летний рэпер A$AP Rocky после всех слухов и подозрений в СМИ подтвердил роман с Рианной. В интервью для журнала он назвал их отношения недавно переросшими из дружеских в романтические. Мужчина также назвал ее "той самой" и "любовью всей его жизни, его леди".

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Когда журналист спросил рэпера, как это быть в отношениях, то тот признался, что гораздо лучше, когда рядом с тобой кто-то есть.

"Намного лучше", – без сомнений ответил A$AP Rocky. "Гораздо лучше, когда у тебя есть единственная. Она стоит, наверное, миллион других",

– прокомментировал роман артист.

Он также добавил, что ему комфортно быть в моногамных отношениях, то есть только с Рианной: "Я думаю, когда ты знаешь – ты знаешь. Она одна".

Американский рэпер также обмолвился об отцовстве. Он признался, что хотел бы ощутить себя в роли отца и уверен, что был бы замечательным отцом.

"Я думаю, что был бы невероятным, как ни странно, потрясающим отцом. У меня был бы очень классный ребенок. Очень", – прокомментировал Rocky.

Что известно об отношениях Рианны и A$AP Rocky