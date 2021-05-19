32-летний рэпер A$AP Rocky после всех слухов и подозрений в СМИ подтвердил роман с Рианной. В интервью для журнала он назвал их отношения недавно переросшими из дружеских в романтические. Мужчина также назвал ее "той самой" и "любовью всей его жизни, его леди".
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Когда журналист спросил рэпера, как это быть в отношениях, то тот признался, что гораздо лучше, когда рядом с тобой кто-то есть.
"Намного лучше", – без сомнений ответил A$AP Rocky. "Гораздо лучше, когда у тебя есть единственная. Она стоит, наверное, миллион других",
– прокомментировал роман артист.
Он также добавил, что ему комфортно быть в моногамных отношениях, то есть только с Рианной: "Я думаю, когда ты знаешь – ты знаешь. Она одна".
Американский рэпер также обмолвился об отцовстве. Он признался, что хотел бы ощутить себя в роли отца и уверен, что был бы замечательным отцом.
"Я думаю, что был бы невероятным, как ни странно, потрясающим отцом. У меня был бы очень классный ребенок. Очень", – прокомментировал Rocky.
Что известно об отношениях Рианны и A$AP Rocky
- Известно, что исполнители знакомы уже почти десять лет. A$AP Rocky в 2013 году выступал на разогреве в мировом туре Рианны, а также участвовал в записи ее песни Cockiness в 2011-м и снимался в рекламе последней коллекции косметики Fenty Skin.
- Еще тогда о романе пары говорили в СМИ, но сами артисты никогда не комментировали догадок фанатов и журналистов. Несмотря на то, что они неоднократно появлялись вместе на красных дорожках, они всегда вели себя как друзья.
- В ноябре 2020 года их впервые за долгое время увидели вместе на обеде в одном из отелей Нью-Йорка. Впоследствии, журналисты сообщали, что Рианна пригласила рэпера праздновать Рождество вместе с ней и ее семьей.
- Ранее у Рианны три года были отношения с миллиардером Хасаном Джамилем, а также у нее были романы с Крисом Брауном, Дрейком, Льюисом Хэмилтоном. Что о A$AP Rocky, то он ранее встречался с моделями Даян Содре, Шанель Иман, Игги Азалией и Кендалл Дженнер.