Меган Маркл прокомментировала незаконную слежку детектива
Журналист Дэниел Хэнкс обнародовал признание о том, что незаконно следил за Меган Маркл как частный детектив. Герцогиня прокомментировала обращение через представителя и заявила, что медиаиндустрии пора задуматься.
Источник:Elle
Отношения супругов Меган Маркл и принца Гарри и британской прессы всегда были напряженными. Но на днях журналист таблоида The Sun Дэниел Хэнкс рассказал, что незаконно следил за Меган с 2016 года.
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Ответ Меган Маркл
Меган и Гарри отреагировали на признание частного детектива и сообщили комментарий публике через представителя. Они заявили, что журналистам следует задуматься.
"Герцог и герцогиня Сассекские считают, что сегодняшний день является важным моментом, чтобы медиаиндустрия и общество в целом задумались. Этот отчет о расследовании показывает, что хищнические практики прошлых дней все еще продолжаются, нанося необратимый ущерб семьям и отношениям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности настоящей журналистики, которые сейчас нужны больше, чем когда-либо прежде", – отметили Меган и принца Гарри.
Признание детектива о слежке за Меган Маркл
- После интервью Опре Уинфри мужчина решил сообщить, что в 2016 году издание The Sun оплатило ему услуги частного детектива, чтобы провести расследование о возлюбленной принца Гарри. Он предоставил "исчерпывающий отчет о Меган и ее семье", в котором есть все частные данные Маркл.
- Дэниел Хэнкс имел доступ к базам данных с личной информацией, но именно незаконным методом узнал номер социального страхования герцогини. Также, согласно закону, мужчина не имел права передавать найденную информацию журналистам.
- Представители британского таблоида The Sun ответили на заявление Хэнкса. Они подтвердили, что Дэниел действительно работал на них. Однако они отметили, что детектив получил письменную лицензию действовать законно и подписал юридическое обязательство.
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