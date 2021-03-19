Журналист Дэниел Хэнкс обнародовал признание о том, что незаконно следил за Меган Маркл как частный детектив. Герцогиня прокомментировала обращение через представителя и заявила, что медиаиндустрии пора задуматься.

Отношения супругов Меган Маркл и принца Гарри и британской прессы всегда были напряженными. Но на днях журналист таблоида The Sun Дэниел Хэнкс рассказал, что незаконно следил за Меган с 2016 года.

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Ответ Меган Маркл

Меган и Гарри отреагировали на признание частного детектива и сообщили комментарий публике через представителя. Они заявили, что журналистам следует задуматься.

"Герцог и герцогиня Сассекские считают, что сегодняшний день является важным моментом, чтобы медиаиндустрия и общество в целом задумались. Этот отчет о расследовании показывает, что хищнические практики прошлых дней все еще продолжаются, нанося необратимый ущерб семьям и отношениям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности настоящей журналистики, которые сейчас нужны больше, чем когда-либо прежде", – отметили Меган и принца Гарри.

Признание детектива о слежке за Меган Маркл