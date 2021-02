После отсоединения от королевской семьи о принце Гарри и Меган Маркл писали немало вымыслов в СМИ. В число таковых попали британские The Mail On Sunday and MailOnline. Из-за клеветы принц Гарри выиграл у них в суд.

Источник: People Принц Гарри не только получил извинения, но и моральную компенсацию, которую направит на благотворительность. К слову Принц Гарри выиграл суд Судебное заседание состоялось 1 февраля в лондонском Верховном суде, однако присутствовал ли там принц Гарри – неизвестно. Тем не менее, там присутствовали представители таблоидов, которые в октябре 2020 года опубликовали 2 похожие между собой статьи о том, что принц Гарри якобы "отвернулся от британских вооруженных сил" после того, как отказался от исполнения обязанностей членов королевской семьи. За это принц Гарри подал в суд на них и уже сегодня получил от них извинения и чек за моральный ущерб. Средства внук Елизаветы II планирует направить в свой благотворительный фонд Invictus Games Foundation, который поддерживает военных после возвращения из "горячих" регионов. Сумма выплаты не разглашается. Сегодня The Mail on Sunday и MailOnline публично признали в открытом суде, что опубликовали абсолютно ложную и клеветническую историю. Они извинились за то, что взяли под сомнение благосклонность герцога Сассекского Королевской морской пехоте и британским вооруженным силам. Приверженность герцога военному сообществу не подлежит сомнению,

- говорится в заявлении представителей герцога Сассекского. Что известно о принце Гарри как военном? Муж Меган Маркл учился в Королевской военной академии и впоследствии имел честь служить в британской армии в течение 10 лет. За это время он дважды проходил службу в Афганистане (хотя сначала его направляли в Ирак) и удостоился звания корнета. Также он три месяца служил в провинции Гильменд авиационным наводчиком. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) По возвращению в Британию он стал основателем спортивных соревнований Invictus Games, в которых принимают участие военные, раненые во время боевых действий. Что интересно, в них часто участвуют украинцы. Принц Гарри также поддерживает фонды, которые помогают реабилитации военных и оказывают им психологическую поддержку.