Объявляя о разводе, Ирина Билык жаловалась, что муж, живущий в России, не посещал ее с сыном целый год. Сначала Аслан Ахмадов не приезжал из-за того, что в период обострения пандемии коронавируса не летали самолеты, однако после ослабления карантина ничего не изменилось.

Важно Ирина Билык разводится с третьим мужем

Хореограф Дмитрий Коляденко такую ​​позицию продюсера не понимает. Он считает, что муж и отец не должен общаться с семьей через экран гаджетов. На месте Ахмадова, он шел бы к жене и сыну пешком.

Я бы пешком дошел. Ну что там идти, тысячу километров? Ты же отец! У тебя сын растет,

– высказался Коляденко.

Заметим, пока Билык и Коляденко встречались, танцовщик ежегодно признавался певице. Кольца она принимала, но замуж не выходила. Хотя сердце звезды теперь свободно, делать предложение снова хореограф не планирует. Он уверен, что им лучше дружить, чем быть парой.

"Мне кажется, что нельзя возвращать бывших. Где гарантия, что я опять не буду выбрасывать диваны, опять не буду резать картины, опять не буду ревновать? Мне кажется, лучше начать новую жизнь и мне, и Ире. Дружить можно в любой ситуации. Вот дружить я хочу с ней", – рассказал Дмитрий Коляденко.