Еще в начале отношений принца Гарри с Меган Маркл в 2016 году британский таблоид The Sun нанял частного детектива, чтобы тот предоставил личную информацию о избраннице королевского отпрыска. Для сбора данных он использовал незаконные методы. О содеянном мужчина решился рассказать только после выхода интервью супругов Опре Уинфри.

Гарри и Меган всегда имели сложные отношения с британской прессой. После их ухода из королевской семьи ситуация только обострилась, однако с самого начала романа внука Ее Величества с актрисой за парой следил частный детектив.

Интересно Она все не так поняла, – священник англиканской церкви опроверг тайную свадьбу Меган Маркл

За Меган Маркл следил частный детектив

В 2016 году издание The Sun оплатило услуги частного детектива Дэниела Хэнкса, чтобы тот провел расследование о будущей жене принца Гарри. Он предоставил заказчикам "исчерпывающий отчет о Меган и ее семье", в котором есть номер ее телефона, адрес проживания, информация о семье и бывшем муже.

Как лицензированный частный следователь, он имел доступ к базам данных личной информации, однако незаконным методом узнал номер социального страхования Меган Маркл, который назвал "ключом к королевству". Кроме того, по закону, Дэниэл Хэнкс не имел права передавать разведанные сведения журналистам. Раскрыть миру правду детектив решился после просмотра интервью Меган и Гарри Опре Уинфри, в котором они заявили, что таблоиды создали для них "токсичную атмосферу контроля и страха".



Меган Маркл и принц Гарри на интервью / Instagram / @megmarkles

"Я рассказываю это, чтобы очистить свою совесть", – подчеркнул Дэниэл Хэнкс. Он заверил, что глубоко сожалеет о содеянном и готов предоставить адвокатам супругов всю информацию, которую они смогли бы использования в судебных процессах против таблоидов.

Ответ издание The Sun

Представители таблоида The Sun не стали отрицать, что Дэниел Хэнкс действительно работал на них. Однако они заверили, что частный детектив получил письменное указание действовать законно и подписал юридическое обязательство.

"В 2016 году The Sun на законных основаниях заказал господину Хэнксу поиск информации о Меган Маркл и ее родственниках в юридических базах данных, на использование которых он имел лицензию. Ему заплатили 250 долларов. Господину Хэнксу не поручали совершать любые незаконные действия или нарушать любой законы о конфиденциальности", – говорится в заявлении The Sun.

Напомним, недавно Меган Маркл получила хорошую компенсацию после победы в суде над таблоидами Mail on Sunday и Mail Online. Принц Гарри также выиграл суд по делу против этих изданий.

Добавим, через несколько месяцев после ухода из королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя британскими изданиями, среди которых оказался и таблоид The Sun вместе с The Daily Mail, The Mirror и The Express. С тех пор супруги не придоставляли этим СМИ комментариев и не отвечали ни на какие вопросы.