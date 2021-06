Як українські, так і зарубіжні зірки втрапляли у скандали з представниками преси. Найчастіше кумири мільйонів дратувалися та різко реагували, коли журналісти порушували їхні особисті кордони. Хто на друзки розбивав мікрофон, хто судився, а хто публічно присоромлював, дізнавайтеся нижче.

Ірина Білик

У лютому 2010 року весь український бомонд зібрався на благодійний аукціон на підтримку столичної музичної школи. Поки одні знаменитості торгувалися за ексклюзивні лоти – дизайнерські футболки бренду Aina & Vlada, Ірина Білик поскандалила з ведучою програми "Світське життя" Катею Осадчою, передає Plitkar.

Журналістка поставила співачці провокативне запитання про гонорари, які та отримувала за участь у концертах на підтримку президентської кампанії Юлії Тимошенко. Відповідати Білик не стала. Вона люто вирвала з рук Осадчої мікрофон і розбила його в друзки.

Ірина Білик розбила мікрофон Каті Осадчої / Фото Максима Люкова

Варто додати, що з нагоди 15-річчя програми "Світське життя" Ірина Білик прокоментувала скандальний інцидент, який стався понад 10 років тому. Щоправда, зірка не пригадала, через що саме так розлютилася на Катю Осадчу: чи то через ревнощі до Дмитра Дікусара, який на той час був її чоловіком, чи то за провокативні запитання.

"Ти зазіхала на мого Дікусара. Ти завжди порівнювала, на скільки років я старша від своїх чоловіків. Я думала: "Ну й що? Катю, чому ти мені заздриш", – заявила Ірина Білик.

Тіна Кароль

Журналістка Катя Осадча полоскотала нерви ще одній українській попдіві – Тіні Кароль. Зараз зірки товаришують та разом знімаються в рейтингових телепроєктах, однак на початку кар'єри співачка не була такою прихильною до ведучої. Все через її провокативні запитання. Не дивно, що найбільше розлютило артистку те, яке стосувалося сина Веніаміна.

Зараз хлопчик зрідка з'являється з мамою на телеекранах і дає інтерв'ю. Проте 12 років тому Тіна Кароль ретельно оберігала первістка від сторонніх очей, а від журналістів і поготів. Однак на одному зі світських заходів Катя Осадча дозволила собі поцікавитися: "Веніамін буде іудеєм?" Тоді співачка нічого не відповіла, поцілувала ведучу в щічку, пішла геть і певний час не давала інтерв'ю.

Через понад 10 років у програмі "Світське життя" Тіна Кароль пояснила свою реакцію на запитання щодо обряду обрізання.

Це материнський інстинкт. Як пантера захищає своїх діток, так само. У нас як у справжній українській родині: б'ються, а потім сідають за стіл,

– заявляла Кароль.

Тіна Кароль про скандали з Катею Осадчою: дивіться відео онлайн

Анастасія Приходько

Співачка, громадська діячка та віднедавна багатодітна мама Анастасія Приходько – емоційна особистість. Вона експресивна та часто різка у висловлюваннях, тому журналісти неодноразово потрапляли під гарячу руку артистки. Чи не найбільшого розголосу набув скандал Приходько з Яніною Соколовою.

У листопаді 2018-року зірка стала гостею програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Цілком логічно, що ведуча порушила питання політичних амбіцій Анастасії Приходько, яка на той час входила до складу партії "Батьківщина". Так, артистка показала свою некомпетентність, заявивши: "Кредити МВФ Юлії Володимирівни були всі сплачені 2012 року".

Анастасія Приходько на "Рандеву з Яніною Соколовою" / Скриншот з відео

Згодом у розмову Приходько та Соколової втрутився коханий співачки Костянтин, який на той момент представився "групою підтримки". Поки чоловік звинувачував журналістку в маніпулятивності, зірка мовчки зняла мікрофон, встала і пішла!

Рандеву з Яніною Соколовою – Анастасія Приходько: дивіться відео онлайн

Джастін Бібер

У канадського співака напружені стосунки з пресою. Все почалося відтоді, як він зустрічався з артисткою Селеною Гомес. Однак папараці не дають проходу кумиру молоді й зараз. Наприкінці березня трапився новий скандал.

Як передає E! на виході з ресторану The Nice Guy, що в Західному Голлівуді, на Джастіна Бібера та його дружину Гейлі Болдвін чатували папараці. Пробравшись до свого автобусу й зачинивши двері, співак несподівана повернувся та розлючено запитав: "Ви, хлопці, фотографуєте її під спідницею?" Натовп фотографів все заперечив.

Конфлікт Джастіна Бібера з папараці: дивіться відео онлайн

"Ми виходили з цього закладу, а там по боках від виходу було щось схоже на штори. Я помітила, що хтось поставив камеру під завісу біля самої землі. Я була в дуже короткій спідниці, тому, коли ми сіли в машину, я сказала: "Мені здається, це дуже підступний ракурс, і я побоююся, що вони могли сфотографувати мене під спідницею". Бо що ще так можна побачити?" – поділилася модель в інтерв'ю The Early Late Night Show.

Ріанна

Гаряча американська співачка Ріанна теж не належить до числа тих світових знаменитостей, які стануть прикушувати язик, коли їм щось не подобається. Так, на презентації чоловічого аромату Rogue Man власного бренду Rihanna зірка різко відповіла журналістам, які цікавилися її приватним життям. Світський захід відбувся 2013 року.

На той момент Ріанна врешті-решт порвала з бойфрендом Крісом Брауном, після того, як 2009-го він жорстоко побив та ледь не задушив її. Додамо, епатажного артиста неодноразово звинувачували в насильстві над жінками.

Так, журналістка запитала в знаменитості, які риси вона цінує в чоловіках. На що Ріанна важко зітхнула і, стримуючи злість, заявила: "Я не шукаю чоловіка, почнімо з цього".

Ріанна грубо відповіла журналістам: дивіться відео онлайн

Меган Маркл і принц Гаррі

Відтоді, як онук королеви Єлизавети ІІ почав зустрічатися з зіркою телесеріалу "Форс-мажори", представники преси супроводжували його завжди і всюди. Подружжя судилося не з одним британським таблоїдом через наклепи. Нещодавно Меган Маркл навіть отримала хорошу компенсацію після суду з Mail on Sunday та Mail Online – 625 тисяч доларів і майже два мільйони юридичних витрат!

Принц Гаррі також виграв суд зі згаданими виданнями, які ширили неправду про його "відсторонення від британських збройних сил" після "мегзиту". Проте найгучнішими були справи проти The Sun.

Лише в березні цього року стало відомо, що на замовлення видання The Sun за Меган Маркл слідкував приватний детектив. Він використовував незаконні методи збору даних, надавши замовникам вичерпний звіт з телефонами, адресами та номером соціального страхування акторки. Здобута детективом інформація стосувалася і близьким Меган.

Не дивно, що після відходу від королівської родини Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від співпраці з чотирма британськими виданнями. Ними стали таблоїди The Sun, The Daily Mail, The Mirror та The Express. За словами пари, після переїзду до Санта-Барбари, штат Каліфорнія, вони почуваються значно комфортніше.

Тепер я можу підняти голову. Я відчуваю себе тут зовсім по-іншому. Те ж і з Меган. Вона відчуває себе набагато вільніше,

– ділився принц Гаррі в сенсаційному інтерв'ю Опрі Вінфрі.