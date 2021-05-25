До недавнего времени о муже Оле Цибульской было известно крайне мало. Она рассказывала лишь то, что вместе они со школьных лет, а женаты почти семь лет. Однако журналисты издания "Гордон" выяснили, что избранником знаменитости является экс-депутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк.

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В декларации, которая обнародована в связи с окончанием депутатских полномочий, Сергей указывает женой Ольгу Цибульскую-Грисюк, а сыном – Нестора Грисюка. Известно, что мужчина является директором ООО "Радивиливмолоко".

Реакция Оли Цибульской на разоблачение мужа

Певица призналась, что сначала хотела обойти вниманием разоблачения своего мужа, однако информация приобрела такой резонанс, что смолчать она не смогла. Так, Цибульская убеждена, что личность ее мужа журналистам "слил" человек из близкого окружения, который хотел испортить репутацию артистки. Похоже, звезда догадывается, кто мог пойти на такой шаг.

Кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю,

– эмоционально заявила Оля Цибульская.

Однако называть имя предполагаемого информатора публично она не стала. "Я не хочу сейчас делать какие-то заявления, кого-то обвинять. Я просто хочу вам сказать, что семья и в дальнейшем для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее оберегать", – продолжила певица.

Она добавила, что когда они с мужем будут готовы выйти в люди, пригласить журналистов в свой дом, показать свою кровать и холодильник, то обязательно это сделают.