Принц Гаррі повернеться до США відразу після прощання з принцом Філіпом, – ЗМІ

Джерело:Page Six
Онук королеви Єлизавети II не хоче надовго затримуватися у Великій Британії попри важку ситуацію в родині. Тому майже одразу після похорону принца Філіпа він полетить додому.
Принц Гаррі не хоче надовго залишати вагітну Меган Маркл з сином Арчі самих. Відомо, що Меган вже перебуває на останніх місяцях вагітності. Про це повідомляють джерела видання. Тому після прощання з померлим дідусем він полетить у Сполучені Штати.
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Зараз принц Гаррі проходить 10-денний карантин у королівському маєтку Фрогмор-гауз. Він розташований неподалік від Віндзорського замку. У Фрогморі живе його двоюрідна сестра принцеса Євгенія.
Нагадаємо, принц Гаррі прибув до Лондона 11 квітня. Він прилетів до Великої Британії літаком з Лос-Анджелеса та приземлився в аеропорту Хітроу.