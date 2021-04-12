Принц Філіп пішов з життя зранку 9 квітня 2021 року. Похорон відбудеться в суботу, 17 квітня, проте після смерті королеви Єлизавети II герцога Единбурзького перепоховають.

Смерть британського принца сколихнула увесь світ, тому тепер уся увага прикута до подробиць щодо похорону та королівської родини Великої Британії. Зокрема, у ЗМІ з'явилася інформація, що тіло герцога згодом перепоховають.

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Зазначається, що до смерті Її Величності труна герцога Единбурзького буде в Королівському сховищі каплиці Святого Георгія.

Після відходу королеви Єлизавети II з життя, тіло її чоловіка перемістять в меморіальну каплицю Георга VI. Королівське подружжя спочиватиме там разом.

Смерть принца Філіпа