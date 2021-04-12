Тіло принца Філіпа перепоховають
Принц Філіп пішов з життя зранку 9 квітня 2021 року. Похорон відбудеться в суботу, 17 квітня, проте після смерті королеви Єлизавети II герцога Единбурзького перепоховають.
Джерело:Mirror
Смерть британського принца сколихнула увесь світ, тому тепер уся увага прикута до подробиць щодо похорону та королівської родини Великої Британії. Зокрема, у ЗМІ з'явилася інформація, що тіло герцога згодом перепоховають.
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Зазначається, що до смерті Її Величності труна герцога Единбурзького буде в Королівському сховищі каплиці Святого Георгія.
Після відходу королеви Єлизавети II з життя, тіло її чоловіка перемістять в меморіальну каплицю Георга VI. Королівське подружжя спочиватиме там разом.
Смерть принца Філіпа
- Монарша сім'я оголосила про смерть герцога Единбурзького 9 квітня. Саме у цей день його син принц Чарльз святкував 16-ту річницю весілля з герцогинею Каміллою.
- Принц Філіп пішов з життя у віці 99 років, не доживши 2 місяців до свого 100-річчя.
- Останні дні життя принц провів у Віндзорському замку разом із коханою. Він понад усе не хотів помирати в лікарні й відмовлявся від сторонньої допомоги.
- Похорон відбудеться у суботу, 17 квітня. Через пандемію коронавірусу довелося змінити урочисту церемонію поховання. Приватна служба відбудеться 17 квітня у Віндзорі з обмеженою кількістю присутніх.
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