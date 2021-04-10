Люди масово приходять під ворота Букінгемського палацу та Віндзорського замку, щоб покласти квіти у пам'ять про померлого герцога Единбурзького. Однак через пандемію коронавірусу влада просить вдатися до інших способів висловлення співчуття.

Сумна новина про смерть принца Філіпа облетіла світ 9 квітня. У Великій Британії почався загальнонаціональний траур. По всій країні приспустили прапори на знак скорботи за чоловіком королеви Єлизавети II.

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Британці несуть квіти до королівського палацу

Втрату герцога Единбурзького оплакує не тільки монарша родина, але й вся Велика Британія. У Лондоні величезна кількість людей несуть квіти, плакати й подарунки під Букінгем та Віндзор, таким чином висловлюючи співчуття королівській родині. Тротуар поблизу палацу вкритий букетами. Багато хто засмучений та схвильований.

Однак влада та королівська сім'я закликає не покладати квіти на вулицях через пандемію коронавірусу.

Ми просимо громадськість не збиратися біля королівських резиденцій і продовжувати дотримуватися порад органів охорони здоров'я, в тому числі уникати зборів великими групами та мінімізувати кількість поїздок,

– повідомив прессекретар секретаріату кабінету міністрів.

Монарша родина також закликала зробити внесок у благодійну організацію замість того, щоб купувати букет квітів. Висловити співчуття сім'ї можна дистанційно: палац створив для цього онлайн-книгу. Єлизавета II зможе прочитати повідомлення від кожного. Тим часом королева вступила у стан жалоби та відійшла від державних справ.

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