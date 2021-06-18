Підсумки тижня: смерть Чапкіса, розлучення Вакарчука та народження сина у Віктора Павліка

Минулий тиждень був сповнений як сумними, так і радісними подіями. Він розпочався із неочікуваної новини про розставання Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової, а також зі смерті 91-річного хореографа Григорія Чапкіса. У Віктора Павліка також народився син, а "Холостяк" Макс Михайлюк охрестив свою доньку.

Розставання Святослава Вакарчука

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук близько 20 років був разом у цивільному шлюбі з Лялею Фонарьовою. Але їхні стосунки дали тріщину. Про це артист сам публічно розповів у мережі, аби "убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей".

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Про причину розриву Вакарчук не повідомляє і додає, що така інформація залишиться лише між ними двома. Він додав, що вони не тримають зла один на одного та подякував Лялі за щасливе сімейне життя і падчерку Діану, яку виховував як свою доньку. Ляля нічого не коментувала про розставання.

У мережі також були чутки, що у Вакарчука є нова пасія, з якою він начебто гуляв по Львову. Але представники гурту "Океан Ельзи" все спростували і додали, що Святослав міг гуляти лише зі своєю падчеркою, яка зараз бере участь у турі "Оранжерея" Україною.

Смерть Григорія Чапкіса

Видатний маестро танцю Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92 році життя. Чоловік до останнього виступав на сцені та з'являвся на телеекранах, але хвороби скосили його наприкінці 2020 – на початку 2021 року. У грудні 2020-го він спочатку потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Йому було важко дихати, однак результати на коронавірус були негативними.

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Перед Новим роком Чапкіса виписали з лікарні. Але вже 6 січня танцівника знову госпіталізували через недолікування запалення легень. З того часу його стан здоров'я лише погіршувався. Він важко ходив, говорив, йому скувало спину і ноги. Через пів року після початку нездужання хореограф відійшов у вічність. Про смерть повідомив його син Грег Чапкіс – теж танцюрист, який живе у США і має власну хіп-хоп школу. За його словами, останнім часом у батька "все почало відмовляти".

Похорон Чапкіса відбувся 18 червня у Національній Філармонії України, але спочатку планувалось, що церемонія відбудеться у Клубі Кабінету Міністрів. Саме поховання відбулось на Байковому кладовищі у Києві. На прощанні з Чапкісом вперше за довгий час зібрались усі діти Григорія та внуки: син Грег та донька Лілія, внучки Анна та Вітторія, а також, ймовірно, його четверта дружина Міла. Із зірок з Чапкісом прийшли попрощатись Влад Яма, Павло Зібров та Володимир Зеленський.



Грег Чапкіс та Вітторія прощаються з Григорієм Чапкісом / Фото ТСН.ua

Віктор Павлік вчетверте став батьком

Як часто кажуть, "з журбою радість обнялась", і поряд із сумними подіями завжди крокують ті, які тішать серце. Як, до прикладу, поява ще одного сина у Віктора Павліка. У нього вже є син Віктор (37 років), донька Христина (34 роки) та син Павло, який помер у 2020 році після важкої хвороби.

Молода дружина Павліка, Катерина Реп'яхова, народила йому ще одного сина, якого вони ласкаво називають Михасик. Подія сталась у ніч на 15 червня о 02:40. Пологи відбулись в одній з приватних клінік Києва, а Віктор завжди перебував біля коханої, втім, не зміг перебувати поруч під час самого народження малюка. На наступний день Катерині стало гірше через загострення циститу, яким вона давно хворіє, але зараз матуся почуває себе краще і готується до виписки.

Зустріч Єлизавети II з Байденом

Не менш важливою подією останнього тижня стала зустріч президента США Джозефа Байдена із британською королевою. Лідери країн зустрілись в рамках саміту G7. Вони зустрілись двічі – у Віндзорському замку та в Букінгемському палаці. Також перша леді США Джилл Байден мала зустріч із Кейт Міддлтон.

Але історична зустріч Байденів та Єлизавети II не обійшлась без казусів: Байден примудрився тричі порушити протокол: спочатку він запізнився на подію, хоча, згідно з протоколом, саме Єлизавета II має остання приходити на будь-який захід; Байден забув зняти сонцезахисні окуляри під час зустрічі; а також розповів журналістам про деталі особистої аудієнції в Єлизавети II, яка повинна бути під суворою таємницею.

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Незважаючи на це все, зустрічі відбулись "на позитивній ноті" і їх ще довго обговорюватимуть у ЗМІ.

Максим Михайлюк охрестив доньку

Герой "Холостяка" 10 сезон – найщасливіший татусь у світі, адже він досі не тямить себе із радості, бо недавно вперше став батьком. Його кохана Даша Хлистун народила йому донечку 27 квітня. Хоч Максим і не пов'язав свою долю із переможницею проєкту "Холостяк" Дашою Хлистун, але всього за рік він зустрів кохання та збудував сім'ю. І ось, через кілька місяців після пологів, Хлистун та Михайлюк охрестили доньку 13 червня та назвали її Аріаною.

Хрещення дівчинки відбулось у Києво-Печерській лаврі, а хрещеними батьками стали непублічні друзі. Святкування з нагоди хрещення відбулось на березі Дніпра в одному з ресторанів.

Кайлі Дженнер знову разом з Тревісом Скоттом

Світська левиця Кайлі Дженнер, схоже, знову зійшлась зі своїм колишнім партнером та батьком спільної донечки Стормі – Тревісом Скоттом. Вони вийшли як пара 15 червня на щорічному благодійному вечорі Parsons Benefit школи Парсонс в Нью-Йорку, де репера нагороджували за внесок у моду, мистецтво, підприємництво та соціальну справедливість. У своїй вдячній промові чоловік зізнався у почуттях Кайлі та своїй доньці.

Тому, варто припустити, що пара знову разом. Вони зустрічались з 2017 року і в той час Кайлі завагітніла дитиною. Так у них народилась донька у лютому 2018 року. Були навіть чутки, що батьком дитини є не Тревіс, а колишній бойфренд Кайлі Tyga, але, схоже, у зірок все з'ясувалось. У жовтні 2019 року Кайлі і Тревіс взяли паузу в стосунках нібито через зради чоловіка. Незважаючи на це, репер продовжував займатись вихованням донечки.