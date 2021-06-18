Расставание Святослава Вакарчука

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук около 20 лет был вместе в гражданском браке с Лялей Фонаревой. Но их отношения дали трещину. Об этом артист сам публично рассказал в сети, чтобы "обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств".

Интересно Святослав Вакарчук разошелся с женой: романтические фото бывших возлюбленных

О причине разрыва Вакарчук не сообщает и добавляет, что такая информация останется лишь между ними двумя. Он добавил, что они не держат зла друг на друга и поблагодарил Лялю за счастливую семейную жизнь и падчерицу Диану, которую воспитывал как свою дочь. Ляля ничего не комментировала о расставании.

В сети также были слухи, что у Вакарчука есть новая пассия, с которой он якобы гулял по Львову. Но представители группы "Океан Эльзы" все опровергли и добавили, что Святослав мог гулять только со своей падчерицей, которая сейчас участвует в туре "Оранжерея" по Украине.

Смерть Григория Чапкиса

Выдающийся маэстро танца Григорий Чапкис скончался 13 июня на 92 году жизни. Мужчина до последнего выступал на сцене и появлялся на телеэкранах, но болезни скосили его в конце 2020 – начале 2021 года. В декабре 2020-го он сначала попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ему было трудно дышать, однако результаты на коронавирус были отрицательными.

К слову Буду скучать по тебе, – сын Григория Чапкиса обнародовал архивные фото отца

Перед Новым годом Чапкиса выписали из больницы. Но уже 6 января танцовщика снова госпитализировали из-за недолечения воспаления легких. С тех пор его состояние здоровья только ухудшалось. Он тяжело ходил, говорил, ему сковало спину и ноги. Через полгода после начала недомогания хореограф отошел в вечность. О смерти сообщил его сын Грег Чапкис – тоже танцор, который живет в США и имеет собственную хип-хоп школу. По его словам, в последнее время у отца "все начало отказывать".

Похороны Чапкиса состоялись 18 июня в Национальной Филармонии Украины, но изначально планировалось, что церемония состоится в Клубе Кабинета Министров. Само захоронение состоялось на Байковом кладбище в Киеве. На прощании с Чапкисом впервые за долгое время собрались все дети Григория и внуки: сын Грег и дочь Лилия, внучки Анна и Виттория, а также, вероятно, его четвертая жена Мила. Из звезд с Чапкисом пришли попрощаться Влад Яма, Павел Зибров и Владимир Зеленский.



Грег Чапкис и Виттория прощаются с Григорием Чапкисом / Фото ТСН.иа

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом

Как часто говорят, "с печалью радость обнялась", и рядом с печальными событиями всегда шагают те, которые радуют сердце. Как, к примеру, появление еще одного сына у Виктора Павлика. У него уже есть сын Виктор (37 лет), дочь Кристина (34 года) и сын Павел, который умер в 2020 году после тяжелой болезни.

Молодая жена Павлика, Екатерина Репьяхова, родила ему еще одного сына, которого они ласково называют Михасик. Событие произошло в ночь на 15 июня в 02:40. Роды прошли в одной из частных клиник Киева, а Виктор всегда находился возле любимой, впрочем, не смог находиться рядом во время рождения малыша. На следующий день Екатерине стало хуже из-за обострения цистита, которым она давно болеет, но сейчас мамочка чувствует себя лучше и готовится к выписке.

Встреча Елизаветы II с Байденом

Не менее важным событием последней недели стала встреча президента США Джозефа Байдена с британской королевой. Лидеры стран встретились в рамках саммита G7. Они встретились дважды – в Виндзорском замке и в Букингемском дворце. Также первая леди США Джилл Байден имела встречу с Кейт Миддлтон.

Но историческая встреча Байденов и Елизаветы II не обошлась без казусов: Байден умудрился трижды нарушить протокол: сначала он опоздал на событие, хотя, согласно протоколу, именно Елизавета II должна последняя приходить на любое мероприятие; Байден забыл снять солнцезащитные очки во время встречи, а также рассказал журналистам о деталях личной аудиенции у Елизаветы II, которая должна быть под строгим секретом.

Интересно Напоминала мою маму, – Джо Байден рассказал о встрече с Елизаветой II

Несмотря на это все, встречи состоялись "на позитивной ноте", и их еще долго будут обсуждать в СМИ.

Максим Михайлюк окрестил дочь

Герой "Холостяка" 10 сезон – самый счастливый папаша в мире, ведь он до сих пор не может прийти в себя от радости, потому что недавно впервые стал отцом. Его возлюбленная Даша Хлыстун родила ему дочь 27 апреля. Хоть Максим и не связал свою судьбу с победительницей проекта "Холостяк" Дашей Хлыстун, но всего за год он встретил любовь и построил семью. И вот, через несколько месяцев после родов, Хлыстун и Михайлюк окрестили дочку 13 июня и назвали ее Арианой.

Крещение девочки прошло в Киево-Печерской лавре, а крестными родителями стали непубличные друзья. Празднование по случаю крещения состоялось на берегу Днепра в одном из ресторанов.

Кайли Дженнер снова вместе с Трэвисом Скоттом

Светская львица Кайли Дженнер, похоже, снова сошлось со своим бывшим партнером и отцом общей дочери Сторми – Трэвисом Скоттом. Они вышли как пара 15 июня на ежегодном благотворительном вечере Parsons Benefit школе Парсонс в Нью-Йорке, где рэпера награждали за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. В своей благодарственной речи мужчина признался в чувствах Кайли и своей дочери.

Поэтому, стоит предположить, что пара снова вместе. Они встречались с 2017 года и в то время Кайли забеременела ребенком. Так у них родилась дочь в феврале 2018 года. Были даже слухи, что отцом ребенка является не Трэвис, а бывший бойфренд Кайли Tyga, но, похоже, у звезд все выяснилось. В октябре 2019 года Кайли и Трэвис взяли паузу в отношениях якобы из-за измен мужа. Несмотря на это, рэпер продолжал заниматься воспитанием дочери.