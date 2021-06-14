Британська королева прийняла Джо Байдена та його дружину у Віндзорському замку. Президентське подружжя США завітало в гості до Її Величності в рамках саміту лідерів G7.

Цікаво Джо Байден на зустрічі з Єлизаветою II порушив королівський протокол: реакція Її Величності

Джо та Джилл Байденів привітала Почесна варта в чотирикутнику Віндзорського замку. Гренадерський гвардійський перший батальйон Королівської роти запустив салют і заграв державний гімн США. Після офіційної частини подружжя разом із королевою пили чай в парадних покоях Віндзорського замку.



Єлизавета II прийняла Байденів у Віндзорському замку / Фото Getty Images

Елегантний образ Єлизавети II

Для зустрічі з Байденами Єлизавета обрала рожеву сукню-футляр з квітковим принтом. Таке вбрання вона поєднала з чорними туфлями на низьких підборах. Серед аксесуарів Її Величність довершила святковий look рожевим капелюшком, білими рукавичками та чорною сумкою від британського бренду Launer. Це улюблена модель сумочок королеви, якими вона незмінно довершує свої аутфіти.

З прикрас образ Її Величності доповнювали перлове намисто та лаконічні сережки. Волосся королева вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах. Під час зустрічі з Байденами Єлизавета II мило усміхалася.



Єлизавета II з Джо та Джилл Байденами у Віндзорському замку / Фото Getty Images

Напередодні 95-річна королева разом із принцом Чарльзом, герцогинею Корнуольською та герцогами Кембриджськими зустрілася з лідерами G7. Урочиста зустріч, яку організував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відбулася в ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл.

Єлизавета II на заході багато сміялася, жартувала. Вона зачарувала публіку ніжним образом і бездоганним зовнішнім виглядом.

Її Величність розрізала святковий торт мечем лорда-лейтенанта Корнуолла. Герцогиня Камілла допомогла їй у цьому, після цього серед присутніх пролунали гучні оплески. Кейт Міддлтон також спостерігала за цим процесом і мило усміхалася.