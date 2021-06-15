Подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової радіє поповненню у сім'ї. У цей сонячний літній день закохані познайомилися з довгоочікуваним синочком, якого, як і планували, назвали Михайлом. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3,4 кілограма та зростом 53 сантиметри.

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Сьогодні, 15 червня, 2021 року. О 2:40, Михасик Павлік. Слава Господу Богу,

– емоційно повідомив Віктор Павлік.

55-річний артист опублікував зворушливий кадр з молодою дружиною і новонародженим сином. З фото видно, що Катерина Реп'яхова виснажена, однак щаслива після перших пологів.

Вагітність Катерини Реп'яхової