Артист, який рідко ділиться подробицями особистого життя, опублікував відвертий допис, у якому розповів про розлучення з цивільною дружиною. Він подякував Лялі за роки, які вони прожили разом, і наголосив, що вони завжди будуть близькими людьми.

До теми Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою

Ляля завжди була музою й натхненницею артиста. Ліричні композиції "Океану Ельзи", поява Фонарьової в кліпі на хіт "Холодно" – справжній доказ того. Однак Вакарчук постійно наголошував на тому, що прагне зберегти сімейне життя якомога далі від сторонніх очей.

Закохані рідко з'являлися разом на публіці й не афішували деталі стосунків. Тому в мережі не часто можна було побачити їхні нові спільні фото, а якщо такі й були, то одразу викликали активні обговорення серед багатотисячної аудиторії прихильників українського музиканта.

Далі дивіться добірку рідкісних фото Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової, які оприлюднювали за ті щасливі 20 років, що були разом.

Романтичні фото Вакарчука та Фонарьової



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото ВКонтакте "Океан Ельзи"



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото Viva



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото з відкритих джерел



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото з відкритих джерел



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото з відкритих джерел



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото з відкритих джерел