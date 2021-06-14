Хрестини доньки Максима Михайлюка відбулися в неділю, 13 червня. Сім'я обрала одну пару хресних батьків, однак запросила на Таїнство багато друзів і близьких. Саме вони розсекретили важливу подію в інстаграмі.
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Для хрестин "Холостяк" обрав білу футболку та класичні темно-сині штани. Його кохана Даша Хлистун з'явилась у Києво-Печерській лаврі в елегантній кремовій сукні довжини міді з принтом і хустці в тон. Образ вона доповнила взуттям без підборів – коричневими капцями. Доньку Аріану пара одягла в білосніжну мереживну сукню та крихітні черевички з атласними стрічками.
Макс Михайлюк і Даша Хлистун охрестили доньку / Фото з інстаграму
Після хрещення, під час якого дівчинка поводилася досить спокійно, батьки вперше показали обличчя півторамісячної донечки. Вона дуже схожа на зіркову маму-модель. Важливу сімейну подію пара відзначила в розкішному ресторані на березі Дніпра, куди запросила друзів і близьких.
Макс Михайлюк і Даша Хлистун охрестили доньку / Фото з інстаграму
Хресні батьки доньки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму
Хресні батьки доньки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму
Що відомо про батьківство Максима Михайлюка і Даші Хлистун
- Молода кохана "Холостяка" вперше стала мамою 27 квітня. Вона народила доньку, яку давно вирішила назвати Аріаною. Макс Михайлюк був присутній на пологах і зворушив мережу чуттєвим кадром з первістком, зробленим у перші хвилини її життя.
- Згодом Даша Хлистун розповіла, що пологи були непростими та минули не зовсім так, як планувалося. Вона збиралася народжувати сама, однак довелося робити кесарів розтин.
- Після пологів модель почувалася жахливо. Новоспечена матуся не розуміла, як після хірургічного втручання можна бути "як нова, або взагалі нічого не відчувати".
- За три дні після пологів кохану Макса Михайлюка виписали з пологового будинку.