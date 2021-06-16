Американський репер Тревіс Скотт (справжнє ім'я – Жак Берман Вебстер II) та модель Кайлі Дженнер з'явилися разом на 72 щорічному благодійному вечорі Parsons Benefit школи Парсонс в Нью-Йорку. Схоже, що зіркова пара, яка розірвала стосунки близько 2 років тому, відновила роман.

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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт вийшли у світ як пара

На світському заході знаменитості не приховували почуттів. Вони багато обіймалися та цілувалися. Примітно, що разом із собою вони взяли доньку – 3-річну Стормі.

Тревіса Скотта на благодійному вечорі нагородили за внесок у моду, мистецтво, підприємництво та соціальну справедливість. У своїй подячній промові він згадав про донечку та кохану.

Стормі, я люблю тебе. Дружинонько, і тебе я теж люблю!

– заявив виконавець.



Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з донькою / Фото Getty Images

У своєму інстаграмі Кайлі Дженнер також поділилась романтичним фото з Тревісом Скоттом. Репер ніжно обіймав кохану зі спини.

Що відомо про стосунки Тревіса Скотта і Кайлі Дженнер