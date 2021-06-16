Американський репер Тревіс Скотт (справжнє ім'я – Жак Берман Вебстер II) та модель Кайлі Дженнер з'явилися разом на 72 щорічному благодійному вечорі Parsons Benefit школи Парсонс в Нью-Йорку. Схоже, що зіркова пара, яка розірвала стосунки близько 2 років тому, відновила роман.
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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт вийшли у світ як пара
На світському заході знаменитості не приховували почуттів. Вони багато обіймалися та цілувалися. Примітно, що разом із собою вони взяли доньку – 3-річну Стормі.
Тревіса Скотта на благодійному вечорі нагородили за внесок у моду, мистецтво, підприємництво та соціальну справедливість. У своїй подячній промові він згадав про донечку та кохану.
Стормі, я люблю тебе. Дружинонько, і тебе я теж люблю!
– заявив виконавець.
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт з донькою / Фото Getty Images
У своєму інстаграмі Кайлі Дженнер також поділилась романтичним фото з Тревісом Скоттом. Репер ніжно обіймав кохану зі спини.
Що відомо про стосунки Тревіса Скотта і Кайлі Дженнер
- Про роман зірок стало відомо наприкінці весни у 2017 році. Майже одразу після початку стосунків з'явилася інформація про вагітність Кайлі Дженнер. Світська левиця народила доньку 1 лютого 2018 року.
- Колишній бойфренд моделі Tyga заявив, що батьком новонародженої дівчинки може бути він, а не Тревіс Скотт. Адже його стосунки з Кайлі продовжувалися після розставання у квітні 2017 року.
- Перед народженням первістка Дженнер західна преса обговорювала чутки про зради Тревіса Скотта й те, що Кайлі Дженнер розірвала з ним стосунки, вигнавши з дому. У червні 2018 року власниця б'юті-імперії планувала найняти приватного детектива, аби він прослідкував за репером під час його туру Європою.
- Згодом у пари все налагодилося, однак у жовтні 2019 року стало відомо, що Кайлі й Тревіс взяли паузу у стосунках. Подейкували, що виконавець зраджував матері його доньки, але сам він всю цю інформацію спростовував.