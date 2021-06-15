Новина про смерть Григорія Чапкіса сколихнула увесь український шоу-бізнес. Особливо боляче рідним артиста, які не можуть усвідомити те, що його вже немає.

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Архівні фото Григорія Чапкіса

Син хореографа в інстаграм-сторіз поширив фото з домашнього архіву. На деяких світлинах Григорій Чапкіс зображений у національному вбранні – вишиванці, шароварах, чоботях. Знімки були зроблені, коли хореограф танцював запальний гопак в складі ансамблю Павла Вірського.

Григорій Миколайович був учасником цього ансамблю протягом 26 років – з 1946 по 1972 роки. Він приєднався до танцівників в 16-річному віці.



Григорій Чапкіс у складі ансамблю Вірського / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса



Григорій Чапкіс у складі ансамблю Вірського / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса

Також Грег показав фотографії, які зробив під час останнього приїзду в Україну взимку цього року. Тоді він приїжджав провідати хворого батька, коли він потрапив до лікарні.

"Я сумуватиму за ним", – лаконічно підписав фото Грег Чапкіс і додав емоджі у вигляді розбитого серця.



Грег і Григорій Чапкіси / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса



Грег і Григорій Чапкіси / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса

Смерть і похорон Григорія Чапкіса