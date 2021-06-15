Новина про смерть Григорія Чапкіса сколихнула увесь український шоу-бізнес. Особливо боляче рідним артиста, які не можуть усвідомити те, що його вже немає.
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Архівні фото Григорія Чапкіса
Син хореографа в інстаграм-сторіз поширив фото з домашнього архіву. На деяких світлинах Григорій Чапкіс зображений у національному вбранні – вишиванці, шароварах, чоботях. Знімки були зроблені, коли хореограф танцював запальний гопак в складі ансамблю Павла Вірського.
Григорій Миколайович був учасником цього ансамблю протягом 26 років – з 1946 по 1972 роки. Він приєднався до танцівників в 16-річному віці.
Григорій Чапкіс у складі ансамблю Вірського / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса
Григорій Чапкіс у складі ансамблю Вірського / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса
Також Грег показав фотографії, які зробив під час останнього приїзду в Україну взимку цього року. Тоді він приїжджав провідати хворого батька, коли він потрапив до лікарні.
"Я сумуватиму за ним", – лаконічно підписав фото Грег Чапкіс і додав емоджі у вигляді розбитого серця.
Грег і Григорій Чапкіси / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса
Грег і Григорій Чапкіси / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса
Смерть і похорон Григорія Чапкіса
- Легендарний український хореограф помер ввечері 13 червня.
- Взимку він декілька разів потрапляв у лікарню з запаленням легенів. Після цього чоловік так і не зміг відновитися.
- Грег Чапкіс тоді просив прихильників молитися за тата.
- Син танцівника Грег, який також професійно займається танцями й має власну школу в США, розповів, що причиною смерті батька став поважний вік.
- Останні місяці Грег часто прилітав в Україну. Він проводив час з батьком, після смерті якого поділився, що в тата "все почало відмовляти".
- Григорій Миколайович товаришував з багатьма представниками українського шоу-бізнесу. Знаменитості реагують на смерть легенди в соціальних мережах і наголошують, що Чапкіс був прикладом і зробив величезний внесок в розвиток українського танцю.
- Висловив співчуття рідним танцівника й президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що ніколи не забуде Григорія Чапкіса.
- Грег Чапкіс повідомив, що публічна церемонія прощання з батьком відбудеться в п'ятницю, 18 червня. З 11 по 13 години з Григорієм Миколайовичем прощатимуться в Клубі Кабінету Міністрів. Потім танцівника поховають на Байковому кладовищі, після чого рідні відправляться на поминальний обід.