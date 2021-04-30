Підсумки тижня: розлучення Дзідзьо, незвичайний Оскар-2021 і нова "Холостячка"

Минулий тиждень прогримів кількома гучними подіями у шоу-бізнесі: три знамениті пари – Дзідзьо і SLAVIA, Позитив і Анна Завгородня, Ірина Білик та Аслам Ахмадов – подали на розлучення. Світ також затамовував подих під час нагородження Оскара-2021, а фанати "Холостячки" з нетерпінням чекали на нову героїню!

Розлучення Дзідзьо та SLAVIA

Після 8 років шлюбу знаменита українська пара артистів вирішила розлучитись. Вони вже 8 місяців не живуть разом в одному помешканні та готуються розірвати шлюб.

Важливо Дзідзьо розлучається з дружиною після 8 років шлюбу

Перші "дзвіночки" про проблеми в їхніх стосунках з'явились тоді, коли Ярослава Хома (SLAVIA) дала відверте інтерв'ю про життя з Дзідзьо. За її словами, вона завжди перебувала у тіні свого чоловіка і не повинна була зайвий раз з'являтись на публіці, аби не псувати його імідж та образ. Незважаючи на спільний старт (колись вони разом виступали на весіллях), Михайло Хома увірвався в шоу-бізнес з проєктом DZIDZIO, а Ярослава залишалась вдома і не повинна була втручатись у справи чоловіка.

Її спроби стати співачкою були недостатньо успішними через відсутність допомоги та підтримки чоловіка. У 2021 році SLAVIA випустила кілька успішних релізів, де "оспівала" стосунки з Дзідзьо, а минулого тижня підтвердила, що розлучається з виконавцем. Вона зізналась, що вони намагались врятувати стосунки, але після розмови із психологом зрозуміли, що їм треба піти порізно.

Розлучення Позитива та Анни Завгородньої

Ще одна пара в українському шоу-бізнесі вже розірвала свій шлюб. Про незгоди у сім'ї Олександра та Анни чутки точились давно, але 25 квітня Позитив підтвердив розлучення.

Співак не став розсекречувати деталі розірвання шлюбу та заявив, що спочатку вони мають узгодити все між собою, а тоді робити публічні зізнання. Анна та Олекандр відмовляються від публічних коментарів. Наразі жінка відпочиває в Мексиці зі своєю найкращою подругою Настею Каменських та її мамою, а Позитив знявся у провокативному кліпі з Анною Трінчер.

Варто додати, що ще у жовтні минулого року Позитив оголосив, що 2020-й був для нього непростим не лише через розпад гурту "Время и Стекло", а й через особисті моменти. "Складнішого року в моєму житті не було", – розповідав артист. На тлі чуток про розставання Позитива та Анни його підозрювали у романі з Мішель Андраде, з якою він знявся в одному кліпі та навіть став ведучим в "Орлі та Решці. 10 років".

Розлучення Ірини Білик та Аслама Ахмадова

Тріщина в шлюбі Ірини Білик та Аслама, як з'ясувалось, виникла вже давно. Подружжя жило на дві країни – вона із сином Табізом в Україні, а він – в Росії. Раніше чоловік часто навідував рідних, але у час пандемії приїжджав усе рідше. Зараз артистка досі любить свого третього офіційного чоловіка, але не бачить майбутнього поряд з ним. Саме вона виступила ініціаторкою розлучення.

Пара познайомилась ще у 2011 році під час зйомок її найдорожчого кліпу "Маленькая девочка". Згодом фотограф освідчився коханій і в 2015 році вони одружились. Жінка дуже хотіла другу дитину саме від Аслама, тому погодилась на сурогатне материнство. Малюк з'явився на світ у приватній клініці в місті Будапешт.

У жінки також є дорослий син Гліб Оверчук, який народився у шлюбі з Андрієм Оверчуком.

Білик також була одружена із Дмитром Дікусаром та мала стосунки із Юрієм Нікітіним та Дмитром Коляденком.

Одна з найочікуваніших подій року – Оскар-2021 – відбулась у ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі. Подію неодноразово переносили через карантинні обмеження у США, але голлівудські зірки нарешті змогли зібратись разом.

До слова 10 найяскравіших образів з червоної доріжки Оскару-2021

Головна подія відбувалась у США – в театрі "Долбі" та на залізничній станції в Лос-Анджелесі. У режимі онлайн також відбувались включення з інших міст світу, зокрема з Лондону. Через пандемію коронавірусу організатори вжили суворих заходів безпеки:

перед прибуттям на Оскар деякі зірки відбували карантин у спеціальних павільйонах;

їм робили щонайменше три тести перед заходом, а також просили одягати маски поза червоними доріжками;

увесь зал театру був поділений на зони, аби зменшити контактування знаменитостей, а на сцені під час отримання нагород забороняли обійматись та робити рукостискання;

на церемонії були присутні лише номінанти премії – без родичів та друзів, а також цьогоріч не розігрувались безкоштовні квитки для щасливців.

Незважаючи на напружену атмосферу заходу, яка помітно відобразилась на переглядах премії – її подивились всього 9 мільйонів глядачів (антирекорд Оскару), подія все ж мала розголос.

Заповітні статуетки змогли отримати талановиті актори і творці фільмів, зокрема:

"Земля кочівників" стала найкращим фільмом року; Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао, яка створила "Землю кочівників", стала найкращим режисером; Френсіс Макдорманд втретє отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі "Земля кочівників"; А Ентоні Гопкінс став володарем статуетки за найкращу чоловічу роль у фільмі "Батько".

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Переможець "Голос країни-11"

Не лише церемонія Оскар привернула увагу українських глядачів. Фанати з нетерпінням також чекали на суперфінал "Голосу країни" 11 сезон. В останньому випуску шоу за перемогу боролись такі фіналісти:

Тьома Паучек – команда Монатіка;

Сергій Лазановський – команда DOROFEEVA;

Сергій Нейчев – команда Олега Винника;

Юлія Тимочко – команда Тіни Кароль.

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Перемогу на "Голосі країни" отримав Сергій Лазановський, який обійшов конкурентів, отримавши більшість глядацьких голосів. У фіналі шоу він виконав знамениту пісню гурту "Бумбокс" – "Люди". Як і було обіцяно, 25-річний хлопець з села Попельники, що на Івано-Франківщині, отримав квартиру в Києві та можливість виступити на знаменитому фестивалі Atlas Weekend 2021.

Сергій Лазановський – Люди: дивіться відео онлайн

Нова "Холостячка" Злата Огнєвіч

Телеглядачі вже дізналися, що головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка" стала 35-річна співачка Злата Огнєвіч. Саме її продюсери проєкту обрали серед найбажаніших наречених України, які претендували на цю роль. Артистка зізналася, що встигла розчаруватися в чоловіках, адже перебувала в токсичних стосунках.

Уже понад рік Злата Огнєвіч ні з ким не зустрічається. Вона прагне побудувати стосунки з чоловіком з гострим розумом, почуттям гумору, готовим до сім'ї та дітей.

Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії,

– заявила співачка.

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"Холостяк" Максим Михайлюк став батьком

Дівчина пілота Максима Михайлюка Даша Хлистун народила первістка 27 квітня. У закоханих з'явилася донечка, яку вони, як і планували, назвали Аріана. Герой 10 сезону шоу "Холостяк" підтримував кохану в пологовому будинку, однак пологи минули не так, як планувала пара.

Даша Хлистун хотіла народити крихітну природним шляхом на партнерських пологах, однак лікарям довелося зробити кесарів розтин. Зараз вона почувається жахливо і не розуміє, як можна бути "як нова або взагалі нічого не відчувати".

Сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила як він хвилювався, але як він тримався і підтримував мене. Найкращий,

– наголосила модель.

До слова, новоспечений батько Макс Михайлюк вже встиг показати перше фото з донькою. Просто в пологовому його сфотографували з маленькою дівчинкою на грудях.