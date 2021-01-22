Популярна співачка Мішель Андраде та ексучасник гурту "Время и стекло" Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) стали новими ведучими популярної програми про подорожі "Орел і решка". Детальніше читайте у матеріалі.

Артисти радують прихильників не лише музичними новинками, а й несподіваними проєктами. Так, виконавиця Мішель Андраде на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, у якому розповіла, що стала ведучою "Орла і решки".

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Мішель Андраде і Позитив – ведучі "Орла і решки"

13 лютого 2021 року на "Новому каналі" розпочнеться трансляція ювілейного сезону програми "Орел і решка. 10 років". Ведучими першого випуску цього сезону стали українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде та репер Позитив. Саме вони відправляться у першу подорож та покажуть, як вижити у країні за 100 доларів, а також, яку розкіш можна дозволити собі з золотою картою.

2021-ий тільки розпочався, а вже тішить! Ми з Позитивом станемо ведучими першого випуску "Орла і решки. 10 років" і візьмемо вас із собою у дуже круту мандрівку! Здогадаєтеся, куди полетимо? Зустрінемося 13 лютого в ефірі "Нового каналу",

– написала в публікації Мішель Андраде.

За акаунтом артистки стежать понад 500 тисяч користувачів мережі інстаграм. У коментарях вони вітають знаменитість з новим проєктом, а також висловлюють свої здогадки щодо країни, у яку відправиться їхня улюблениця. Багато прихильників зазначають, що це можу бути її рідна Болівія.