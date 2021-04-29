27 квітня Максим Михайлюк та Даша Хлистун стали батьками вперше. Вони не приховують деталей радісної події, а тому діляться ними з прихильниками.

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Даша Хлистун про пологи

Модель розповіла, що пара планувала партнерські та природні пологи. Однак довелося робити кесарів розтин. Незважаючи на це, новоспечені батьки Даша та Максим однаково щасливі.

Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але, сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила як він хвилювався, але як він тримався і підтримував мене. Найкращий!!!

– зауважила Хлистун.

Кохана "Холостяка" додала, що також їй дуже пощастило з лікарями, які підтримували дівчину в хорошому гуморі. Зараз модель починає процес відновлення: "Він у мене звичайно складний, але терпимий. Головне, що моя "бубочка" тепер сопе поруч", – написала Даша.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун стали батьками