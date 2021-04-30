У вівторок, 27 квітня, зіркова пара Максима Михайлюка та Даші Хлистун стала батьками. Герой 10 сезону шоу "Холостяк" публічно називав кохану героїнею. Як розповіла сама дівчина, її пологи пішли не за планом.

Читайте також Сталося як сталося, – кохана Максима Михайлюка розповіла, як минули пологи

Пологи мали бути природніми і партнерськими, проте в одній з приватних клінік столиці моделі зробили кесарів розтин. Навіть за два дні після хірургічного втручання Даша Хлистун почувається жахливо. Новоспеченій матусі колять знеболюючі.

Це жах якийсь. Читаю коментарі тих, хто пише, що кесарів у них минув, і ви прокинулися і все було класно. Я не знаю, як можна, щоб тебе розрізали, а потім ти прокинулася і почувалася як нова, або взагалі нічого не відчувала,

– поділилася кохана Михайлюка.

Майже 100-тисячні аудиторії в інстаграмі Даша Хлистун показала крихітну донечку, яку назвали Аріаною. Схоже, з дівчинкою все гаразд, адже вона перебуває в палаті з мамою.

Даша Хлистун про самопочуття після пологів: дивіться відео онлайн

Що відомо про пологи Даші Хлистун:

кохана "Холостяка" Максима Михайлюка стала мамою 27 квітня. Вона оголосила про поповнення, показавши маленьку ручку доньки в інстаграм-сторіс. Тоді модель заявила: "Тепер я точно знаю, що таке щастя";

за кілька годин Макс Михайлюк оприлюднив перше фото з донькою, зроблене в пологовому будинку в перші хвилини її життя. З інших кадрів видно, що чоловік був поряд з Дашею Хлистун під час важких пологів;

згодом модель розповіла про кесарів розтин і подякувала коханому за підтримку і хвилювання.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо