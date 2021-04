У 14 випуску "Голосу країни" 11 сезон глядачі дізналися ім'я переможця. Ним став Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої.

Біографія переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського

25-річний хлопець з села Попельники, що на Івано-Франківщині, прийшов на "Голос країни", аби про його талант дізналися не лише односельчани, а й уся країна. Любов до музики йому привила мама, яка співала завжди і всюди. Він не підвів неньку, котра в нього так вірить.

На "сліпих прослуховуваннях" Сергій Лазановський виконав пісню You Are The Reason співака Calum Scott. Він зірвав овації глядачів у залі та розвернув крісла двох тренерів – Олега Винника та Наді Дорофєєвої, яка привела його до перемоги.

Як розповідав Сергій Лазановський в інтерв'ю для видання "Куфер", він мав бути фармацевтом, однак вступив в Інститут мистецтв на кафедру сценічної майстерності. До участі в "Голосі країни" хлопець працював у Франківському драмтеатрі, вів ранкові ефіри на "UA:Карпати", викладав на музичній кафедрі в Університеті Короля Данила, працював викладачем телекласу та час від часу проводив свята.