Дзідзьо розлучається з дружиною

Невдовзі Дзідзьо і SLAVIA офіційно розійдуться після 20 років стосунків. Пара живе порізно вже 9 місяців, однак документи на розлучення досі не подала. Співак стверджує, що це зважене рішення обох.

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Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми лише хочемо це зробити гарно, красиво. Ми це ухвалили тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли, що це буде найкраще,

– оголосив Дзідзьо.

Стосунки Михайло (справжнє ім'я Дзідзьо) і Ярослава закрутили ще в шкільні роки, будучи дітьми. Оскільки в них не було моделі повноцінної сім'ї, то вони "не знали, чи то треба казати, коли тебе щось не влаштовує". За 8 років шлюбу вони багато терпіли та не хотіли визнавати, що щось не так. Саме карантин допоміг Дзідзьо розібратися в собі та прийняти рішення про розлучення.

"Усі ті роки я був на роботі, працював. Я давно хотів трішки розібратися, але не було часу. У карантин зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати одне одного. А деколи, щоб це сталося, треба просто відпустити людину і дати волю", – поділився артист.

Що відомо про стосунки Дзідзьо і SLAVIA

Пара одружилася у листопаді 2013 року, відгулявши весілля у Львові. Вони побралися після 13 років стосунків, які зав'язали ще в шкільні роки.

У червні минулого року дружина Дзідзьо презентувала новий кліп "Я тобі не мамка", розпочавши сольну кар'єру, яку її чоловік не схвалював. Як з'ясувалося тепер, за два місяці після цього подружжя роз'їхалося.

Дебют Ярослави Хоми, яка обрала псевдонім SLAVIA, привернув увагу публіки. Вона часто давала резонансі інтерв'ю, розкриваючи подробиці особистого життя.

Дзідзьо розлучається з дружиною SLAVIA: дивіться відео онлайн