Ірина Білик розлучається з чоловіком

Подружжя Ірини Білик та Аслана Ахмадова жило на дві країни: вона – в Україні, він – у Росії. Раніше чоловік часто навідував дружину та сина Табріза, однак через пандемію фотограф приїжджав усе рідше. Хоч співачка досі любить третього офіційного чоловіка, як і він її, але не бачить майбутнього поряд з ним.

Читайте також Я завжди йшла сама, – Ірина Білик розповіла про завершення чотирьох попередніх шлюбів

Аслан не приїжджає до нас з сином вже рік. Хоча я його і він мене досі любить,

– заявила Ірина Білик.

Після шокуючого зізнання артистка драматично виконала власну пісню "Одинокая", натякнувши, що як лірична героїня хіта, так і вона самотня.