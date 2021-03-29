Співачка Настя Каменських оголосила про запуск власного реаліті під назвою "Девочки рулят". Зірка вже оприлюднила тизер першого епізоду, в якому показала дружину Позитива Анну Завгородню та маму Лідію.

На початку березня Настя Каменських, відома як NK, випустила пісню "Девочки рулят", в кліпі на яку зняла українських зірок – співачку Дашу Астаф'єву, ведучу Лесю Нікітюк, блогерку Таню Парфільєву та дизайнерку Анну Завгородню. Танцювальний трек підірвав мережу, тому артистка оголосила про вихід однойменного реаліті.

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Настя Каменських запустила реаліті "Девочки рулят"

Знаменитість давно ділитися подробицями особистого життя з багатомільйонною аудиторією. Якщо раніше вона знімала влоги, то тепер наважилася показати шанувальникам значно більше. Співачка знімає реаліті "Девочки рулят".

Я запускаю власне реаліті "Девочки рулят", де покажу, як проходить наше з дівчатками перезавантаження,

– написала Настя Каменських.

Вона наголосила, що минулий рік був для неї дуже насиченим і вкрай складним – з непростими завданнями, труднощами і втратами. Саме тому Настя Каменських з мамою Лідією і подругою Анною Завгородньою відправилася на відпочинок до океану. Відпустку вони назвали перезавантаженням.

"Тримати в собі все це стало занадто важко. І я зрозуміла, що треба щось міняти. Кардинально змінити обстановку і перезавантажитися", – розповіла артистка.

Глядачі реаліті "Девочки рулят" зазирнуть в їхнє життя зі всіма деталями, а камери будуть всюди і завжди. Настя Каменських оголосила, що перший епізод вийде вже зовсім скоро й буде дуже цікавим.

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Зазначимо, наприкінці січня цього року помер батько Насті Каменських Олексій Жмур, якому був 81 рік. Як сама зірка, так і її мама важко переживали втрату. Після смерті чоловіка Лідія Петрівна разом з мамою Потапа і родичами полетіла на відпочинок в Єгипет. Схоже, тепер відволіктися і змінити обстановку вирішила і сама артистка.