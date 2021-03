Знаменита голлівудська акторка Шерон Стоун написала мемуари The Beauty of Living Twice, де описала пережите насилля, а також складні ситуації. Зокрема, вона розповіла про випадок, коли пластичний хірург без згоди змінив розмір її грудей.

30 березня у продаж надійдуть мемуари відомої голлівудської акторки Шерон Стоун The Beauty of Living Twice, де вона розповіла таємничі, несподівані та шокуючі деталі особистого життя. В ній зірка повідомила про травматичні ситуації. Варто прочитати Шерон Стоун зробила щеплення від коронавірусу Шерон Стоун збільшили груди без згоди У книжці акторка розповіла, що у 2001 році їй видалили дві доброякісні пухлини, які були величезними. Тому вона змушена була перенести ще одну операцію з відновлення грудей. Та коли зірка прокинулась, то зрозуміла, що пластичний хірург поставив їй грудні імпланти без дозволу. Коли з мене зняли бинти, я побачила, що мої груди більші на чашку. Лікар сказав, що вони краще підходять до розміру моїх стегон. Він змінив моє тіло без мого відома і згоди,

– заявила Шерон Стоун. Коли ж знаменитість запитала в лікаря стосовно її грудей, то він відповів, що вважав, що з великими грудьми вона буде виглядати набагато краще. Коли Шерон Стоун була на волосині від смерті Також у своїх мемуарах зірка розповіла про пережитий інсульт та крововилив у мозок, що сталися у віці 43 років. Тоді лікарі повідомили їй, що вона могла померти. Щоб відновити здоров'я, Шерон Стоун взяла перерву в акторській кар'єрі та зникла з екранів на 2 роки. Також її позбавили права опіки над сином Роеном. Потім їй було дуже важко знайти роботу. Люди були дуже жорстокі у ставленні до мене. Я не думаю, що хтось розуміє, наскільки небезпечний інсульт для жінок і що потрібно, щоб одужати. Я втратила все, що мала,

– зізналась акторка. Однак згодом зірка змогла відновити стосунки з прийомними синами та повністю одужати. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Попереднє зізнання Шерон Стоун У мемуарах знаменитість розповіла також про те, що в дитинстві її з сестрою ґвалтував дідусь.

Сестри вирішили розповісти жахливі спогади світові, однак їхня мати спочатку була категорично проти такої ідеї. Та таки вдалося переконати неньку.

"Коли я закінчила книгу, я три дні читала її мамі. У мене тоді був грип, я лежала в ліжку. І якось до мене прилягла мама. У нас відбулася півторагодинна розмова, яку я записала. Мені довелося переписати частину книги. Тоді я і вирішила присвятити книгу матері", – розповіла Стоун.