Шерон Стоун зізналась, що пластичний хірург збільшив її груди без дозволу
Знаменита голлівудська акторка Шерон Стоун написала мемуари The Beauty of Living Twice, де описала пережите насилля, а також складні ситуації. Зокрема, вона розповіла про випадок, коли пластичний хірург без згоди змінив розмір її грудей.
Джерело:People
30 березня у продаж надійдуть мемуари відомої голлівудської акторки Шерон Стоун The Beauty of Living Twice, де вона розповіла таємничі, несподівані та шокуючі деталі особистого життя. В ній зірка повідомила про травматичні ситуації.
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Шерон Стоун збільшили груди без згоди
У книжці акторка розповіла, що у 2001 році їй видалили дві доброякісні пухлини, які були величезними. Тому вона змушена була перенести ще одну операцію з відновлення грудей. Та коли зірка прокинулась, то зрозуміла, що пластичний хірург поставив їй грудні імпланти без дозволу.
Коли з мене зняли бинти, я побачила, що мої груди більші на чашку. Лікар сказав, що вони краще підходять до розміру моїх стегон. Він змінив моє тіло без мого відома і згоди,
– заявила Шерон Стоун.
Коли ж знаменитість запитала в лікаря стосовно її грудей, то він відповів, що вважав, що з великими грудьми вона буде виглядати набагато краще.
Коли Шерон Стоун була на волосині від смерті
Також у своїх мемуарах зірка розповіла про пережитий інсульт та крововилив у мозок, що сталися у віці 43 років. Тоді лікарі повідомили їй, що вона могла померти.
Щоб відновити здоров'я, Шерон Стоун взяла перерву в акторській кар'єрі та зникла з екранів на 2 роки. Також її позбавили права опіки над сином Роеном. Потім їй було дуже важко знайти роботу.
Люди були дуже жорстокі у ставленні до мене. Я не думаю, що хтось розуміє, наскільки небезпечний інсульт для жінок і що потрібно, щоб одужати. Я втратила все, що мала,
– зізналась акторка.
Однак згодом зірка змогла відновити стосунки з прийомними синами та повністю одужати.
Попереднє зізнання Шерон Стоун
- У мемуарах знаменитість розповіла також про те, що в дитинстві її з сестрою ґвалтував дідусь.
- Сестри вирішили розповісти жахливі спогади світові, однак їхня мати спочатку була категорично проти такої ідеї. Та таки вдалося переконати неньку.
- "Коли я закінчила книгу, я три дні читала її мамі. У мене тоді був грип, я лежала в ліжку. І якось до мене прилягла мама. У нас відбулася півторагодинна розмова, яку я записала. Мені довелося переписати частину книги. Тоді я і вирішила присвятити книгу матері", – розповіла Стоун.
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