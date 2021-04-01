Український телеведучий Григорій Решетник оголосив про початок нового проєкту "Холостяк Діти" для дітей віком від 7 до 12 років. Шоумен збентежив новиною прихильників.

Знаменитий український телеведучий Григорій Решетник оприлюднив на своїй сторінці фото. Він показав рідкісний кадр зі зйомок нового проєкту.

До слова Українське космічне агентство показало вражаючі фото далеких туманностей

Григорій Решетник розбурхав мережу анонсом чергового шоу

Ведучий романтичних проєктів "Холостяк" та "Холостячка" повідомив про запуск нового формату успішного шоу – "Холостяк Діти". Григорій Решетник запропонував заповнити анкету для участі дітям віком від 7 до 12 років.

Ура!!! Нарешті це сталося!!! Ми запускаємо новий проєкт "Холостяк Діти". Це буде просто вау. Тому якщо вашим дітям 7-12 років, швидко заповнюйте анкету на нашому сайті! І ваша дитина обов'язково знайде кохання!

– написав Решетник.

Реакція мережі

Шанувальників шоумена збентежила така новина. Вони почали висловлювати своє обурення щодо такого формату шоу "Холостяк":

"Ви у своєму розумі? Яке кохання у 7 років?";

"Навіщо? Всьому свій час";

"Серйозно? Цікаво, кому така ідея спала на думку".

Однак велика частина користувачів мережі зрозуміли, що публікація Григорія Решетника – всього лиш першоквітневий розіграш. Вони оцінили жарт у коментарях: