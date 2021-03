Не так давно стало відомо, що Шерон Стоун випустила свою першу книгу. На її сторінках американська акторка поділилась спогадами з життя і пригадала один незручний момент із зйомок легендарного фільму "Основний інстинкт".

Відома голлівудська актриса Шерон Стоун написала і випустила свою першу книгу під назвою The Beauty of Living Twice. В одному із фрагментів книги жінка пригадала, що еротичну сцену "Основного інстинкту", яка відбувалась у поліцейському відділенні, зняли таємно та без її згоди.

У мемуарах Шерон заявила, що режисери не повідомляли їй, що вона буде зніматись в еротичній сцені. Зі слів акторки, спочатку її попросили зняти спідню білизну, аби вона не перебивалась на одяг й при цьому запевнили, що в момент зміни положення ніг на екрані не буде видно її геніталій.



Шерон Стоун та Майкл Дуглас у фільмі "Основний інстинкт" / кадр з фільму

Стоун написала, що дуже обурилась, коли побачила відзнятий матеріал. Жінкою настільки оволодів гнів, що вона дала режисерові Полу Верховену ляпаса. Однак, все ж дозволила використовувати пікантну сцену в фільмі, через що й здобула шалену популярність.

Шерон Стоун – володарка премій Золотий глобус та Еммі. Акторка номінувалася на премію Оскар. Найбільш відомі фільми з її участю – "Основний інстинкт", "Кров і пісок", "Ножиці", "Дияволиці", "Глорія" та "Ігри богів".