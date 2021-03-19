Шерон Стоун заявила, що еротична сцена "Основного інстинкту" була знята проти її волі
Не так давно стало відомо, що Шерон Стоун випустила свою першу книгу. На її сторінках американська акторка поділилась спогадами з життя і пригадала один незручний момент із зйомок легендарного фільму "Основний інстинкт".
Джерело:Vanity Fair
Відома голлівудська актриса Шерон Стоун написала і випустила свою першу книгу під назвою The Beauty of Living Twice. В одному із фрагментів книги жінка пригадала, що еротичну сцену "Основного інстинкту", яка відбувалась у поліцейському відділенні, зняли таємно та без її згоди.
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У мемуарах Шерон заявила, що режисери не повідомляли їй, що вона буде зніматись в еротичній сцені. Зі слів акторки, спочатку її попросили зняти спідню білизну, аби вона не перебивалась на одяг й при цьому запевнили, що в момент зміни положення ніг на екрані не буде видно її геніталій.
Шерон Стоун та Майкл Дуглас у фільмі "Основний інстинкт" / кадр з фільму
Стоун написала, що дуже обурилась, коли побачила відзнятий матеріал. Жінкою настільки оволодів гнів, що вона дала режисерові Полу Верховену ляпаса. Однак, все ж дозволила використовувати пікантну сцену в фільмі, через що й здобула шалену популярність.
Шерон Стоун – володарка премій Золотий глобус та Еммі. Акторка номінувалася на премію Оскар. Найбільш відомі фільми з її участю – "Основний інстинкт", "Кров і пісок", "Ножиці", "Дияволиці", "Глорія" та "Ігри богів".
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