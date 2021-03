63-річна акторка Шерон Стоун написала автобіографію The Beauty of Living Twice, в якій розповіла про пережите в дитинстві сексуальне насилля. Голлівудську зірку та її сестру Келлі ґвалтував дідусь.

У своїх мемуарах зірка фільму "Основний інстинкт" виклала жахливі дитячі спогади. Шерон Стоун і її молодша сестра в юному віці пережили сексуальне насилля з боку дідуся. За словами зірки, вони з Келлі разом вирішили розповісти про те, що їх ґвалтував дідусь. До теми Шерон Стоун заявила, що еротична сцена "Основного інстинкту" була знята проти її волі Сестри поділилися ідеєю з матір'ю, однак та була категорично проти розкриття інтимних сімейних подробиць на весь світ. Однак їм таки вдалося переконати неньку. "Коли я закінчила книгу, я три дні читала її мамі. У мене тоді був грип, я лежала в ліжку. І якось до мене прилягла мама. У нас відбулася півторагодинна розмова, яку я записала. Мені довелося переписати частину книги. Тоді я і вирішила присвятити книгу матері", – поділилася актриса. Шерон Стоун зазначила, що в автобіографії The Beauty of Living Twice розповість не лише про пережиті зґвалтування дідуся, а й про те, як опинилася на межі життя та смерті через інсульт і перенесла 7-годинну операцію на головному мозку.