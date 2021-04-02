Український мультиартист Монатік у новому кліпі вперше показав обличчя синів – Платона та Данила. Тепер він разом із хлопцями та дружиною прикрасив обкладинку популярного глянцю L'Officiel Україна.

У своє 35-річчя Монатік вперше показав обличчя обох синів. Тепер народний улюбленець вперше прикрасив обкладинку глянцю разом із коханою Іриною та нащадками. Також музикант пояснив, чому вирішив більше не приховувати синів від публіки.

До теми Монатік вперше показав обличчя своїх синів у новому кліпі

Чому Монатік показав синів

В інстаграм-дописі артист зазначив, що настав час Данилу та Платону показати свої обличчя. Це мало колись статися.

Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення – це діти. Вона моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті,

– зізнався Монатік.

"Сьогодні, коли вони подорослішали, потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет, публічність, що публічною є кожна людина, яка зареєструвалася в соціальних мережах, що інтернет пам'ятає всі твої слова та дії. Що багатьом можна не подобатися і навпаки, але важливо відчувати різницю акаунту та особистості, людини та користувача, коментаря, який пишемо та говоримо, інтернету та реального життя", – додав зірковий татусь.

Прихильники з нетерпінням чекали на цю подію, тому така публікація викликала справжній ажіотаж в мережі. Підписники Монатіка активно коментують допис та залишають багато приємних слів на адресу сім'ї.