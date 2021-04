Днями 63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун випустила автобіографію The Beauty of Living Twice, в якій оприлюднила ряд сенсаційних подробиць свого життя. Зірка зізналася, що в юному віці потай зробила аборт.

У 18 років знаменитість завагітніла від свого першого хлопця. Тоді вона навчалася в коледжі й не стала розповідати про вагітність ані рідним, ані друзям. Потай від всіх школярка зробила аборт. Заради процедури Шерон Стоун поїхала в клініку в штат Огайо, оскільки була занадто юна, щоб зробити це в рідній Пенсільванії. Читайте також У зухвалому боді та на підборах: 62-річна Шерон Стоун вразила сміливим образом – фото Це був секрет, і мені не було кому розповісти. Я сиділа у своїй кімнаті і кілька днів стікала кров'ю. Я була ослаблена і налякана,

– поділилася акторка. Коли вона врешті-решт отямилася після аборту, то спалила закривавлені простирадла і одяг в бочці біля школи. Лише після цього школярка повернулася до навчання. Зараз Шерон Стоун наголошує, що пережила страшний біль через сексуальну недосвідченість – вона не усвідомлювала, що завагітніє. На той час у її рідному містечку Мідвілл було центру планування сім'ї, де можна було б отримати контрацептиви або проконсультуватися з фахівцями. Додамо, зараз актриса виховує трьох синів – 20-річного Роана, 15-річного Лейрда та 14-річного Кевінна, яких всиновила після трьох викиднів. Через пережитий в юності аборт вона так і не змогла самостійно виносити і народити дитину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Інші зізнання Шерон Стоун з автобіографії The Beauty of Living Twice Акторка розповіла, що еротичну сцену "Основного інстинкту" зняли проти її волі. Р ежисери попросили її зняти спідню білизну й не повідомили, що саме покажуть в кадрі.

Зірка також зізналася, що її з сестрою ґвалтував дідусь. Попри те, що мати Шерон Стоун була проти розкриття інтимних подробиць, вона таки описала п ережите сексуальне насилля.

Знаменитість розкрила й те, що пластичний хірург збільшив її груди без дозволу. Після операції з відновлення грудей вона прокинулась з грудними імплантами.