Український мультиартист Монатік 1 квітня відсвяткував день народження. На свято він запросив друзів та зіркових колег. Оскільки пандемія коронавірусу триває, то музикант організував вечірку на свіжому повітрі та з обмеженою кількістю гостей. Як пройшов день народження – читайте на Showbiz 24.

Музикант у 35-річчя зібрав навколо найкращих друзів. Він багато часу приділяє творчості, часто тішить прихильників цікавими колабораціями, тому на свято запросив тих знаменитостей, з якими не лише дружить, а й разом творить.

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Зірки, які побували на святкуванні, активно діляться фотографіями на особистих сторінках в інстаграмі. Вечірка відбулася на свіжому повітрі в одному з відпочинкових заміських комплексів, що під Києвом.

Серед знаменитостей, які приїхали привітати артиста, були Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Юлія Саніна та Вал Бебко, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Ніна Матвієнко, Влад Яма та його дружина Ліліана. Усі гості позували на спільних фотографіях у захисних масках, які знімали лише на час розмов у невеликих групах.

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Також на свято завітала Катя Осадча разом із програмою "Світське життя". Вона поспілкувалася з іменинником і гостями. Отож, зовсім скоро прихильники Монатіка зможуть побачити ексклюзивний сюжет зі святкування 35-річчя кумира.

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Катерина Кухар

Влад Яма

Юлія Саніна

Катя Осадча