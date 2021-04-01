Український мультиартист Монатік 1 квітня святкує день народження. Йому виповнюється 35 років. З цієї нагоди кохана музиканта зробила зворушливу публікацію, у якій зазначила, що щаслива, адже їхні долі з'єдналися в одну.

Зіркові сім'ї завжди цікаві прихильникам. Дмитро Монатік та його дружина не часто діляться спільними фото чи романтичними зізнаннями, тому кожна їхня публікація завжди привертає увагу користувачів мережі.

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Ірина Монатік привітала коханого з днем народження

Зіркова дружина привітала коханого, опублікувавши зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Ірина оприлюднила чорно-біле фото Дмитра та адресувала йому приємні слова.

З днем народження, коханий! Як же я щаслива, що наші долі з'єдналися в одну. З новим роком життя, сучасний генію!

– з любов'ю написала Ірина.

У коментарях до цієї публікації колеги Дмитра та його прихильники також залишають слова привітання. А деякі артисти зробили особливі публікації на своїх акаунтах.

Хто із знаменитостей привітав Монатіка з днем народження

Юлія Саніна

"З днем народження! Є люди, яких завжди раді бачити, з якими завжди є спільні теми, які залишилися теплими та людяними, яких слава не зіпсувала. Дімо, ти – любов. Захоплюємося тобою та поважаємо тебе, твій талант, сім'ю та команду. Далі – більше", – написала в публікації Саніна.

Леся Нікітюк

"З днем народження, любий Ритмолов! Будь "сильно красивим" та "сильно здоровим"! Твоя, Леся Монатюк", – з усмішкою привітала блогерка.

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Надя Дорофєєва

"Дорогий мій Монатіку! Таких людей, як ти – дуже мало. Таких артистів, як ти – ще менше. Я захоплююся твоїм талантом, працелюбністю і людськими якостями, якими ти володієш. Хочу побажати тобі, щоб уся твоя творчість продовжувала тішити мільйони людей. Ти, як ніхто інший, несеш добро та світло і попадаєш прямо в серця. Я думаю, що ти гідний ще більших стадіонів! Люблю тебе, друг", – з ніжністю написала виконавиця.

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