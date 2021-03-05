Впродовж останього тижня український шоу-бізнес "гудів" новинами про зраду ведучого Нікіти Добриніна у російському шоу "Холостяк", а також про розформування гурту "НеАнгели". Також ніяк не стихають розмови навколо Меган Маркл та Букінгемського палацу та відзначення переможців Золотого глобусу.

Підсумки Showbiz 24

Премія Золотий глобус

У ніч з 28 лютого на 1 березня у Лос-Анджелесі прогриміла довгоочікувана церемонія Золотий глобус 2021. Зважаючи на пандемію коронавірусу, захід провели з двох локацій – з Беверлі-Гіллз та Нью-Йорка. У залах нагороджень були присутні лише деякі зірки, але всі здебільшого отримували нагороди по відеозв'язку з усього світу.

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Дехто віддав перевагу отримати статуетки зі своїми рідними, хтось одягнув зручні піжами, а хтось обрав найкращі сукні та смокінги, уявляючи себе на червоній доріжці. І хоч Золотий глобус перейшов у віртуальний формат, на глядачів це не повпливало, адже однаково було цікаво спостерігати за перебігом шоу.

Свої бажані статуетки отримали десятки відомих зірок, а от єдиним, хто отримав нагороду посмертно, став Чедвік Боузман. Актор помер у серпні 2020 року через рак товстого кишечника. Посмертно він став переможцем у категорії "Найкраща чоловіча роль (драма)" за фільм "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom). Нагороду за нього отримала його дружина Тейлор Сімона Ледвард.

Чедвіка Боузмана нагородили Золотим глобусом: відео

Добринін став ведучим російського "Холостяка"

Незважаючи на успішну кар'єру в Україні, Нікіта Добринін вирішив розширити кордони власної аудиторії ще в Росії. Він став ведучим нового сезону російського реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм проєкту виступив репер Тіматі – прихильник політики Кремля та прибічник Путіна. Прем'єра шоу відбудеться 14 березня на одному з російських телеканалів.

Лише через добу після оголошення Добриніна ведучим, він зрештою відреагував на це в інстаграмі. У публікації він виправдався, що з дитинства мріяв стати ведучим. Коли йому це вдалось, він також спробував свої сили в українському шоу "Холостяк", де зустрів дружину Дашу Квіткову, яка скоро народить йому сина. Він наголосив, що його історія з Дашею – це та історія, якою важливо ділитися зі світом, і в ній немає політики.

Тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене,

– пояснив своє рішення йти на російський проєкт Добринін.

На таке рішення негативно відреагували в українській спільноті. Своє незадоволення зокрема висловив Ігор Кондратюк. Щодо українців в інстаграмі, то вони залишали свої гнівні коментарі під дописом Нікіти, але перший час ведучий їх видаляв, а людей заносив у "чорні списки". Аналогічно те ж робила і його дружина Даша Квіткова.

Але негативних відгуків було все ж більше, ніж позитивних, тому пара залишила все як було, і тепер під постом Добриніна можна побачити сотні обурливих коментарів підписників, де ті звинувачують Нікіту у зраді, зароблянні грошей на крові і тому подібне. Більше Добринін та Квіткова на ситуацію не реагували.

Розпад жіночого гурту "НеАнгели"

Через 15 років успіху гурт "НеАнгели" 4 березня оголосив про розпад. Учасниці Вікторія Смеюха та Слава Камінська заявили, що починають роботу сольно. Продюсер колективу Юрій Нікітін, який у 2006 році створив гурт на заміну ще тоді популярній "ВІА Грі", заявив, що ініціатором такого радикального рішення виступив саме він. Вперше працювати поокремо він жінкам запропонував ще пів року тому, оскільки це вважає логічним продовженням їхнього творчого шляху.

Дівчата весь цей час ростуть, вони не стоять на місці. Початок сольних кар'єр – це неминучість, і я це розумію і приймаю. Тому їхній перехід з дуетного формату в формат сольних кар'єр – це абсолютно закономірна історія,

– поділився наставник "НеАнгелів".

Сама ж Слава Камінська зізналась, що усі роки роботи в команді були неймовірними, втім, інколи дуже складними. За 15 років вони випустили десятки успішних пісень російською та англійською мовами, двічі брали участь у відборі на Євробачення та гастролювали як Україною, так і Росією – навіть під час війни на Сході України.

Перші тизери інтерв'ю Меган з Опрою Вінфрі

Вже 7 березня на американському телеканалі CBS відбудеться прем'єра інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл з Опрою Вінфрі. У ньому королівська пара розповість про залаштунки життя у Букінгемі, чому вони відд'єднались від сім'ї, як почувають себе у ролях батьків та багато інших цікавих деталей.

Незважаючи на хворобу 99-річного принца Філіпа (чоловіка королеви Єлизавети II), якому цього тижня зробили операцію на серце і він ще якийсь час перебуватиме у лікарні, скандальне інтерв'ю однаково обіцяють показати громадськості. А поки впродовж останнього тижня команда Опри підідгрівала цікавість глядачів короткими тизерами, в яких частково натякалось на атмосферу розмови.

Про що йшлось у двох перших тизерах до інтерв'ю з Опрою:

в одному з них Опра запитала Меган: "Ти мовчала або тебе змусили мовчати?", а згодом додала, що деталі інтерв'ю шокують усіх глядачів;

в іншому принц Гаррі додав, що переїхав у США, бо боявся, що з його дружиною повториться історія як з принцесою Діаною – його матір загинула в автокатастрофі через переслідування журналістів;

у третьому тизері Меган зізналась, що не переживає через реакцію Букінгему на інтерв'ю, оскільки вона та Гаррі і так вже багато пережили та втратили через "корону".

Меган Маркл в тизері інтерв'ю Опри Вінфрі: відео

Загалом, інтерв'ю в Меган та Гаррі Вінфрі брала у приємній атмосфері – на вулиці посеред зеленого саду. Пара одягнула свої вишукані та елітні образи, а Меган весь час притримувала вагітний живіт. Загалом, вони виглядали досить сумними і збентеженими на відеороликах, тому варто очікувати, що розмова буде дуже напруженою. Побачимо це вже 7 березня у США та 8 березня в Україні.