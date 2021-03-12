Після заяви зоозахисної організації UAnimals про експлуатацію канюка степового у кліпі Go_A, команда "Суспільного" відреагувала на інцидент. За їхніми словами, цей канюк не живе у дикій природі, оскільки був ще пташеням травмований, а в кліпі він знімався лише 1 хвилину.

Чому канюк степовий з'явився у кліпі

Згідно із задумом режисера кліпу, птах повинен був уособлювати прихід весни, а також слугувати закликом для того, щоб людство жило в гармонії з природою. Також вони хотіли привернути увагу до виду, що вимирає, та відродження природи у Чорнобильській зоні відчуження.

До слова UAnimals звинуватила гурт Go_A в експлуатації червонокнижного птаха у кліпі "Шум"

Організатори знімального процесу пояснили, що знімальний процес для птаха не був травматичним, а для знімань запросили спеціалістів-орнітологів. Зокрема, канюк степовий не живе в дикій природі, оскільки через травму виріс у звіринці – у дикій природі він може загинути.

"Знімання проводилося неподалік місця його проживання, щоб у птаха не було стресу, хоч для кліпу локація не була зручною. Тобто пріоритетом знімальної команди було не завдати шкоди птахові. Канюк був залучений тільки до однієї сцени, де сидить на руці у солістки, і знімання тривало менше ніж хвилину. Інші відео з птахами, використані у кліпі, були куплені на стоках", – пояснила команда "Суспільного".

Реакція солістки Go_A

Зокрема заяву UAnimals про експлуатацію тварин прокоментувала солістка гурту Катерина Павленко. Саме у неї на руці сидів червонокнижний птах.

Птах спокійно сидів у мене на руці. Потім ми подивилися одне одному в очі й птах розправив крила. Це був дуже хвилюючий момент. Цей момент ми зняли дуже швидко і весь час поруч стояли люди, які стежили, щоб усе було добре,

– прокоментувала сцену артистка.

Варто побачити Гурт Go_A презентував оновлену пісню "Шум" до Євробачення-2021: відео

У "Суспільному" додали, що під час знімань жодної шкоди та насильницьких дій птахові не було завдано, а самі вони засуджують жорстоке поводження як з домашніми тваринами, так і з тваринами дикої природи.