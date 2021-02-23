Британська співачка Еллі Голдінг очікує на появу первістка від свого чоловіка Каспара Джоплінга. У вересні 2019 року 34-річна виконавиця зіграла з ним пишне весілля.

Звістку Еллі Голдінг вирішила оприлюднити вперше у знаменитому глянці Vogue. Наразі артистка перебуває на 30 тижні вагітності. Для фотосесії у глянці вона сфотографувалась у своєму маєтку в ніжних білих сукнях, які підкреслили її округлий живіт. Фотосесія відбулась через програму Zoom руками Гантера Абрамса.

Читайте також Ельза Госк зачарувала мережу новим фото донечки: зворушливий знімок

Еллі Голдінг розповіла про вагітність

Щоб не наражати себе на небезпеку, разом з чоловіком Еллі перебуває у містечку Глостершир неподалік Лондона. Близько року вона живе там, ні з ким не контактуючи.

В інтер'ю для видання жінка зізналась, як дізналась про вагітність. У серпні 2020 року вона публічно виступила у Музеї Вікторії й Альберта на рекламній віртуальній презентації свого четвертого альбому Brightest Blue. Тоді вона навіть не здогадувалась, що носить під серцем малюка.

Це було безумство і не входило у плани. Думка про вагітність тоді здавалась нереальною. Але вагітність змусила відчути мене людиною. В мене також з'явились жіночі вигини, яких раніше не було. Мені це подобається. Моєму чоловіку теж,

– зізналась співачка Еллі.



Співачка Еллі Голдінг – вагітна! / Фото Vogue

Вона зізналась, що з чоловіком вже знають стать дитини, оскільки робили УЗД, але вона ніколи до цього не відчувала, хто в неї буде – хлопчик чи дівчинка. Для неї та Каспара головне, аби малюк був здоровим. Еллі Голдінг поділилась, що не думає, як пройдуть її пологи, оскільки досвід кожної жінки – різний та унікальний.

"Я намагаюся набагато більше зосередитися на теперішньому моменті і не турбуватися (надто багато) про майбутнє, тому що кожного дня – все по-іншому. Приємно думати про дитячу кімнату і про те, яка у мене буде дитина, але особисто я змогла впоратися з цим, будучи доброю до себе, приймаючи себе поганою або хорошою, і приймаючи це день у день", – підсумувала зірка.



Вагітна Еллі Голдінг / Фото Vogue

І хоч Еллі Голдінг з нетерпінням очікує на появу малюка, жінка вже дуже хоче повернутись до роботи на сцені.

Що відомо про особисте життя Еллі Голдінг?